Predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman panelist na CEE forumu u Beču

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) Ante Žigman danas i sutra sudjeluje na Forumu zemalja srednje i istočne Europe (The Central and Eastern European Forum – CEE forum) u organizaciji Euromoney Conferences, koji je jutros započeo u Beču.

Riječ je o 24. CEE forumu, koji okuplja više od 1.000 sudionika - ministara financija, guvernera središnjih banaka, ulagatelja, predstavnika komercijalnih banaka i tržišta kapitala, ekonomskih analitičara te predstavnika institucija kao što su Europska komisija, Međunarodni monetarni fond, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka i dr.

Već prvog dana predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, A. Žigman bio je panelist na raspravi ’Opportunities in equities: time to realise the potential’ na kojem je bilo riječi o prednostima i rizicima ulaganja u CEE regiji, načinima na koji vlade i regulatori mogu potaknuti domaća i strana ulaganja i ukloniti postojeće prepreke stranim ulaganjima, o tome koliko su tržišta CEE regije osjetljiva na globalne šokove s obzirom na trgovinske ratove i volatilnosti većih tržišta te o prilikama za ulaganja u 2019. godini.

Sudjelujući na panelu, A. Žigman je naglasio ulogu regulatora u privlačenju domaćih i stranih ulagatelja u CEE regiju: „Regulatori moraju održavati otvoreno i stabilno okruženje za ulagatelje kroz komunikaciju sa sudionicima na tržištu, poboljšanje učinkovitosti i smanjenje administrativnih opterećenja. Svojom nadzornom ulogom trebaju jačati povjerenje javnosti u integritet tržišta, a nadzorne ovlasti moraju koristiti na transparentan i dosljedan način. Potrebno je nastaviti inicijative na nacionalnoj, regionalnoj i EU razini kojima je cilj uklanjanje prepreka za privlačenje domaćih i stranih ulagatelja te dodatno osnaživanje prednosti zemalja CEE regije.“

Tijekom dva dana održavanja ovoga skupa na panelima, debatama i radionicama bit će govora o brojnim temama važnima za CEE regiju, kao što su mogućnosti financiranja javnog sektora, načini na koji trgovinski ratovi utječu na gospodarski rast CEE regije, utjecaji slabije razvijenih tržišta kapitala na napredak CEE regije, ekonomski odnosi Kine i zemalja CEE regije i brojne druge.