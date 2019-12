Predsjednik HGK otkrio koliko BDP mora godišnje rasti da bi se ozbiljnije pokrenulo gospodarstvo

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Neizostavno pitanje bilo je oko štrajka u prosvjeti. Kaže da je ključno imati stabilnost i mir u državi da bi se mogli posvetiti gospodarstvu. "Pozdravljam dogovor i on je važan. Razumijem potrebe učitelja, ali i naglašavam da uvijek treba voditi računa o stabilnosti proračuna" rekao je. Ne odbacuje mogućnost da će sada i drugi tražiti povećanja, piše N1.

"Nakon nekoliko godina imamo uravnotežen i stabilan proračun i ne smijemo dopustiti da zbog ucjena dovedemo u pitanje stabilnost proračuna." Zato se nada da će biti razuma i odgovornosti.

Dodaje da se s ostvarenim malim suficitom ne mogu riješiti problemi nagomilani godinama i upozorava da se mora paziti koliko i kako se opterećuje državni proračun.

Burilović ističe da je gospodarski rast ključ jer bez njega sve dovodimo u pitanje. Podsjetio je da smo imali rat pa se godinama puno ulagalo u saniranje štete i tu vidi da je došlo do slabije pozicije javnih službi. Kao predsjednik HGK kaže da moramo misliti i na privatni sektor za koji je ustvrdio da drži ključ u proračunu.

Ističe i situaciju u privatnom sektoru kojem nedostaje radne snage pa i kroz tu prizmu naglašava da je važna usklađenost obrazovanja i tržišta rada. Kaže da su krugovi porezne reforme sigurno pomogli gospodarstvu, ali i da je u privatnom sektoru puno zahtjeva prema Vladi te da je dobar dio uvažen, no za zahtjeve koji nisu uvaženi borit će se i dalje.

Podsjetio je da je 2014. bilo više od 300.000 nezaposlenih, a danas ih je oko 100.000, a na sve to imamo problem nedostatka radne snage. Vjeruje da će biti ukinute kvote za zapošljavanje stranaca, ali i ponavlja kako je važno uskladiti obrazovni sustav s tržištem rada.

Dodaje i da poduzetnici dižu plaće svojim zaposlenicima kako bi ih zadržali pa to ne mogu investirati u primjerice istraživanja itd. Zato predlaže da Vlada i lokalna samouprava dodatno rasterete poduzetnike i tako pomognu gospodarstvo gdje će poduzetnici to preliti u plaće radnika.

"Nemojmo zaboraviti da se otvara i Austrija, to će još dodatno dovesti do proširenja kroničnog problema, a to je nedostatak radne snage. To je veliki problem s kojim se moramo zajednički kvalitetno suočiti."

Pojasnio je da godišnji rast BDP-a mora biti najmanje pet posto da bi se ozbiljnije pokrenulo gospodarstvo. To se može napraviti tek kroz reforme, poticanje izvoznika, onih koji proizvode itd.