Predsjednički kandidati se zakačili na Facebooku

Foto: Pixsell

Predsjednička kampanja još nije službeno počela, ali to nije spriječilo Zorana Milanovića i Miroslava Škoru da se pošteno počupaju na facebooku, piše u nedjelju Jutarnji list.

Dvoboj je otvorio Milanović, koji je napisao kako nerado komentira druge kandidate, ali i kako danas vidi da su to kandidati jedne stranke koji se pokušavaju predstaviti kao neovisni ljudi.

"Dakle, nitko od tih ljudi ne bi bio ništa relevantno da nije bilo HDZ-a. Niti bi se obogatili, niti bi bili tajnice u kabinetima Ive Sanadera, dakle, ništa. Bili bi kao većina ljudi oko nas koji nemaju tu šansu jer nisu članovi nijedne stranke. Ja sam u SDP ušao u 33. godini života. Nisam bio ničiji tajnik, priručnik ili štićenik.

Naprosto, bio sam svoj. To je to. Ovi drugi nisu takvi. Ti ljudi bez HDZ-a, karijerno ne postoje. Ne bi bili predsjednici i generalni konzuli. To im je dala politika. Protiv toga sam se borio 20 godina, pa onda 10 godina kao predsjednik SDP-a. Katkad uspješno, katkad neuspješno, ali nastavit ću. Pa što narod da", rekao je Milanović.

Pokazalo se da i Škoro ima kratak fitilj, pa je promptno reagirao kako se “javio gospodin iz partije kojije nakon premijerske karijere prvi put u životu otvorio tvrtku, a sadadrži drugima lekcije o karijerama i uspjehu u životu, iakoje cijeli profesionalni život proveo na državnimjaslama, a u privatnom biznisuje bio toliko uspješan da se sada ponovno politički aktivirao, jer posao očito nije dobro išao".

"Izgleda da nije bilo prevelikog interesa za njegove konzultantske usluge. Jedno je naučiti par makroekonomskih izraza, pa okolo docirati, a drugoje biti na tržištu. Ipak, prije nego dotični nastavi prozivati druge, neka barem otkrije klijente koji su ga financirali u ove tri godine", napisao je Škoro, donosi Jutarnji list.