Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ima novi nadimak za Vatrene

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Osjećam se uzbuđeno i ne znam kako ću izdržati do nedjelje, a vjerujem da ćemo pobjediti. Bez obzira na rezultat mi jesmo pobjednici", kazala je Grabar-Kitarović.

"Ova generacija Dalićevih vitezova nadmašila je generaciju Ćirinih sinova, koji su bili ponos Hrvatske, i vjerujem da će i ova generacija biti ogroman ponos i uspjeh", istaknula je Grabar-Kitarović u izjavi novinarima uoči svečane sjednice Zagrebačke županije povodom Dana županije.

Moramo iskoristiti ovaj trenutak optimizma i pokrenuti pozitivne procese u Hrvatskoj i vjerujem, temeljem razgovora s drugim državnicima u Bruxellesu i ekonomskim analitičarima, da može dovesti do gospodarskog uzleta ako ovu situaciju dobro iskoristimo, naglasila je predsjednica Republike.

Upitana što je pripremila za francuskoga predsjednika Emmanuela Macrona, odgovorila je kako će mu donijeti dres hrvatske nogometne reprezentacije, a ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu već je poslala dres kada je bila u Sočiju. Predsjednica je novinarima rekla da ne bi predviđala rezultat jer u tome nije dobra, ali rezultat nije ni bitan, samo da bude pobjeda. U finalnoj utakmici očekuje fair play i da sve prođe u dobrom raspoloženju.

Izgradnja stadiona nacionalni projekt oko kojeg se treba ujediniti

Na upit o najavi premijera Andreja Plenkovića o izgradnji nacionalnog nogometnog stadiona, rekla je kako je to apsolutno i nužno potrebno i da to sama već dulje vrijeme zastupa. To je nacionalni projekt oko kojeg se trebamo ujediniti, poručila je.

Na to trebamo gledati kao na ulaganje u budućnost, ne samo u novu buduću generaciju izvrsnih nogometnih reprezentativaca, već općenito kao ulaganje u zdravlje nacije i svakog pojedinca, te kao promociju sporta, najpozitivnije aktivnosti koja pomaže ne samo u očuvanju fizičkog zdravlja nego i psihičke fokusiranosti na ispunjenje ciljeva, rekla je Grabar-Kotarović.

Potvrdila je da će doći u ponedjeljak na doček nogometnih reprezentativaca, ali ne kao političarka i predsjednica države, nego kao navijačica. Pripremamo doček za reprezentaciju i želimo u sve uključiti i građane i podijeliti radost sa svima, istaknula je. "U nedjelu na finale ne idem samo kao predsjednica nego i kao vatreni navijač hrvatske nogometne, ali i svih ostalih reprezentacija, i kao netko tko je igrao nogomet u djetinjstvu", poručila je Grabar-Kitarović.