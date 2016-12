Predsjednica Grabar Kitarović pomoći će da autoindustrija dođe na sjever Hrvatske

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Bila je to jedna od tema razgovora predsjednice sa županom Predragom Štromarom i gradonačelnikom Goranom Habušem.

Grabar-Kitarović: Varaždinska županija primjer da princip županija funkcionira

Grabar Kitarović je pohvalila Varaždinsku županiju naglasivši kako je to primjer da princip županija funkcionira jer se na 2,2 posto teritorija proizvodi sedam posto sveukupnog hrvatskog izvoza.

"Nije riječ o teritorijalnoj veličini, kad govorimo o funkcionalnosti naših jedinica lokalne samouprave, nego o ljudima, o načinu upravljanja. U Varaždinu i Varaždinskoj županiji vidimo tu sinergiju koja nam je potrebna da se ide preko stranačkih crta u ostvarivanju razvojnih i drugih projekata", kazala je predsjednica koja je pohvalila Županiju i Grad zbog niske nezaposlenosti i visokog ulaganja u obrazovanje.

"Nažalost, prosjek plaća je ispod hrvatskoga, što ukazuje na to da se treba kretati u pravcu proizvoda više dodane vrijednosti. Posebno mi se sviđa prijedlog automobilske industrije, tvornice za sklapanje dijelova, jer to je primjer kako stvarati poslove dodane vrijednosti. Slovačka je upravo na automobilskoj industriji postigla visoke stope raste koje su i omogućile odmicanje od tranzicijskog razdoblja“, rekla je predsjednica i najavila da će ideje i prijedloge koje je čula u Varaždinu predstaviti predsjedniku Vlade.

Predsjednica je istaknula da na terenu sluša o konkretnim problemima, ali i konkretnim prijedlozima njihovog rješavanja.

"Nisam u poziciji naređivati Vladi. Stvar je u suradnji i u kombinaciji saznanja, mišljenja i ideja kojima možemo učiniti puno više. Govorili smo o autoindustriji. To je konkretan primjer kako se može unaprijediti gospodarstvo na ovom području i kako se može riješiti problem plaća koje su ispod hrvatske razine. U okvirima gospodarske diplomacije treba predstaviti takve projekte kolegama u inozemstvu. Vjerujem da u toj sinergiji zajedno možemo učiniti puno više“, dodala je Grabar Kitarović.

Župan Štromar: Očekujemo državnu pomoć u izgradnji škola i sportskih dvorana

Župan Predrag Štromar se složio s predsjednicom da je potrebno nadilaziti stranačke crte "jer građane ni ne trebaju zanimati stranke nego na koji način političari mogu odraditi posao da građanima bude bolje".

"Kvalitetniji standard možemo napraviti ulaganjem u obrazovanje i tim smjerom ćemo ići naprijed", dodao je Štromar te zahvalio predsjednici na podršci u ideji za autoindustriju.

"Imamo prostor, imamo ljude, imamo želju da to napravimo, imamo potencijalne partnere. To mogu samo premijer, predsjednica, županija i agencije zajedno. Za to trebaju godine, ali ako ne krenemo, nećemo niti završiti. Imamo pripremljene analize i nećemo kretati od nule", kazao je Štromar koji od predsjednice očekuje i pomoć u sudjelovanju države u financiranju troškova izgradnje škola i školskih dvorana, a što je izostalo u ovogodišnjem državnom proračunu.

Gradonačelnik Habuš: Bivšu vojarnu za Sveučilište

Gradonačelnik Goran Habuš podsjetio je da predsjednica Republike u Varaždin dolazi već četvrti put, a pomoć očekuje pri rješavanju problema baliranog otpada na ulazu u gradu te u dobivanju državne imovine na upravljanje. Odnosi se to na bivšu vojarnu u Optujskoj ulici u kojoj Grad želi prostor za Sveučilište Sjever i još neke druge sadržaje.

Gradonačelnik i župan na kraju su zahvalili predsjednici što je odabrala da Varaždin u subotu bude domaćin prijemu za članove diplomatskog zbora u Hrvatskoj, što će se prvi put dogoditi izvan Zagreba.