Predsezona izvrsna, evo kakva su očekivanja od ljeta

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Turistička predsezona u Hrvatskoj prolazi izvrsno, od početka godine do ovih dana imamo porast turističkih dolazaka od 4-5 posto u odnosu na lani, a očekuje se i da će lipanj s povoljnim rasporedom praznika donijeti dobre rezultate, kao i ljeto te jesen, ocjena je ministra turizma Garija Cappellija i direktora HTZ-a Kristjana Staničića.

Ministar Cappelli je ocjenu o dosadašnjem dijelu godine i očekivanjima iznio početkom tjedna na upite novinara nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davorom Šukerom i glavnim tajnikom Svjetske turističke organizacije-UNWTO Zurabom Pololikashvilijem, koji je u Zagreb stigao u povodu ovotjednog godišnjeg sastanak Komisije UNWTO-a za Europu.

"Privatni smještaj narastao je za dodatnih oko 20 tisuća kreveta i logično je da na 105 tisuća registriranih domaćinstava za takav smještaj bude i nezadovoljnih koji se žale na probleme poput nedovršenih radova na prometnicama i drugima u turističkim mjestima. No, to su ipak pojedinačni slučajevi nezadovoljstva radovima i ne mogu narušiti uspješnu turističku sliku Hrvatske, u koju dolazi oko 20 milijuna turista. U ovom trenutku hrvatski turizam dobro stoji, imamo dobar buking i za jesenske mjeseci i završit ćemo godinu kako smo rekli, odnosno očekujemo porast turističkog prometa od oko 3 posto u odnosu na 2018.", naglasio je ministar.

Staničić: U ljetu očekujemo promet na razini prošlogodišnjeg

Iz Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Hina doznaje da je prema podacima iz sustava eVisitor u dosadašnjem dijelu turističke godine, od početka siječnja do 24. svibnja, u Hrvatsku došlo 3,2 milijuna turista ili 5 posto više nego u istom razdoblju 2018., dok je 9,5 milijuna ostvarenih noćenja na razini prošle godine.

"Nakon odličnog travnja u svibnju smo očekivali usporavanje potražnje, s obzirom na pomak vjerskih blagdana prema samom kraju svibnja, odnosno lipnju (Uzašašće, Duhovi, Tijelovo). To će, kako očekujemo, značiti i ponovno intenziviranje turističke potražnje u lipnju i ulazak u razdoblje vrhunca sezone s pozitivnim indeksima broja dolazaka i noćenja u odnosu na prvo polugodište 2018.", komentira za Hinu direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristjan Staničić.

Naglašava i da se tijekom glavnog ljetnog dijela turističke godine očekuje turistički promet na razini prošlogodišnjeg, pri čemu ima u vidu kako su mnoge destinacije, odnosno, smještani objekti već u prošloj godini dosegli gornje razine prihvatnih kapaciteta.

"U širem kontekstu, primjetno je da je ova turistička godina obilježena zaoštravanjem konkurentske utakmice te snažnim povratkom na tržište Turske, Egipta, Tunisa, dijelom i Grčke, dakle, zemalja koje su prethodnih sezona bile označene kao potencijalno nesigurne. S druge strane, neizbježna previranja vezana uz poslovanje pojedinih poslovnih sustava značajnih za turističko poslovanje (zrakoplovne kompanije i touroperatori), ili akvizicija koje dovode do promjena poslovnih politika, kupce navode na oprezno postupanje i/ili odgode kupovine odmora. To u dijelu odnosa ponude i potražnje rezultira većim fokusom na last minute programe, koji u pravilu pretpostavljaju i niže cijene", komentira Staničić.

Za dosad ostvarene turističke rezultate kaže pak da ipak sugeriraju da je potražnja za Hrvatskom još uvijek na vrlo visokoj razini, dok za segment organiziranih putovanja smatra da u okvirima generalnih prosjeka, neovisno o ponešto različitoj dinamici prodaje u odnosu na prošlu godinu, ne bi trebao doživjeti negativna iznenađenja.

"Govorimo li o sveukupnim turističkim brojkama Hrvatske, treba imati u vidu kako se dvije trećine turističkog prometa ostvaruje u individualnom segmentu, koji je zapravo i presudan za konačni godišnji rezultat, ali ga je teško egzaktno prognozirati", zaključuje Staničić.