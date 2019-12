Poznati analitičar kaže da Milanović ima šanse pobijediti samo pod jednim uvjetom

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dan nakon izbora preračunava se tko bi koga mogao pridobiti u završnici i tko u konačnici ima veće šanse za pobjedu. I Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović imaju svoje adute, no presudit će im oni za koje nitko ne može garantirati. To su birači koji inače ne izlaze na izbore, Škorini nezadovoljnici, kao i glasači svih kontra HDZ-a i SDP-a.

"Zoran Milanović ima šanse pobijediti samo ako izlaznost bude mala. Najveći dio Škorinih birača neće moći glasati za ‘komunjaru’, kako oni doživljavaju Milanovića. Svakom drugom je itekako jasno da Milanović nije nikakva ‘komunjara’, no ti glasači imaju svoje viđenje stvari i tu nema pomoći", smatra politički analitičar Žarko Puhovski. Milanoviću bi u tom slučaju najviše pomoglo kad bi što manji broj Škorinih birača izašao u drugi krug.

"Realno, Kolinda Grabar-Kitarović ima puno veće šanse neovisno o pogreškama koje je radila te koje će raditi i dalje. Škorini glasači koji izađu na izbore njoj će dati glas. Od lijevo liberalnih kandidata koji su osvajali glasove, Milanović bi mogao dobiti do oko osam posto. Postoji još jedna mogućnost da Milanović mobilizira ljude na svoju stranu, a to je da u dva tjedna stvori atmosferu straha od desnice. No i tu ima problem jer se teško Kolindu može portretirati kao izvor straha", dodaje Puhovski za 24sata.