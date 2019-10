Povučeno više vrsta smrznute sirove hrane zbog prisutnosti opasne bakterije

FOTO: GettyImages

Riječ je o Kivo Mono govedini (500g., LOT broja 190604, najbolje upotrijebiti do 29.12.2020.), Kivo Mono kuniću (500g, LOT broja 190405, najbolje upotrijebiti do 10.10.2020.), Kivo Govedini i piletini (250g., LOT broja 190701, najbolje upotrijebiti do 31.12.2020.), Kivo Puppy govedini i patki (500g, LOT broja 1907254, najbolje upotrijebiti do 25.07.2020.) te Kivo Puppy govedini i piletini (250g, LOT broja 19072202, najbolje upotrijebiti do 22.07.2020.).

U resornom ministarstvu napominju kako se upozorenje odnosi isključivo na proizvode sa navedenim pratećim podacima.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o provedbi Direktive Vijeća u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici.