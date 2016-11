Površine u pet godina upeterostručene

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Površine pod ekoproizvodnjom u posljednjih su pet godina upeterostručene u Hrvatskoj, ove godine na 90 tisuća hektara, dok potražnja za ekoproizvodima godišnje raste i 20 posto, čulo se na forumu "Ekološka poljoprivreda" Hrvatske poljoprivredne agencije.

Jadranka Boban Pejić iz Biovege kaže kako se hrvatsko tržište ekoproizvoda procjenjuje na 90 milijuna eura. No takav rast malo zabrinjava jer košta i otvara pitanje regulative i kontrola, kazala je Boban Pejić, ističući kako ona mora početi već od poticaja, uzgoji li se uopće išta na poticanim površinama, do same kontrole proizvodnje, distribucije na tržištu.