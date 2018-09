Povrće poskupjelo i za 100 posto, jabuke su skuplje i od ananasa

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

U smiraj sezone, a potvrđuje ga i kalendarski početak jeseni, cijene zimnice trebale bi biti bagatela. Vreća paprike, znači cijena "na veliko", prijašnjih godina u ovo vrijeme bila je od 30 do 40 kuna, no na đakovačkoj tržnici vreća te kraljice zimnice od devet kilograma ide i do 75 kuna, piše Glas Slavonije.

Tako građani, umjesto da jesen u pripremi zimnice dočekuju sa sniženim cijenama jer je sezonskom povrću poput "obične" paprike, roge, rajčice i drugog kraj, nailaze na povrće skuplje od 50 do 100 posto. Kupci se mršte i pri pogledu na cijene voća - iako je proizvodna godina za proizvođače jabuka bila odlična, na policama i štandovima se netom ubrana jabuka prodaje po cijeni od 10, pa i 11 kuna. Glasnogovornik Hrvatske voćarske zajednice Frane Ivković tvrdi da bi ona, s obzirom na to da otkupljivači pred njih izlaze s otkupnim cijenama od samo 1,10, 1,20 kuna, trebala biti od šest do sedam kuna za kilogram. Bilo kako bilo, činjenica je da domaći kupac domaću jabuku iz ovogodišnje obilne berbe jede skuplju 50 posto, a povrće je skuplje i dvostruko.

Da je povrće skuplje nego inače u ovo doba godine slažu se i povrtlari, okrivljujući za to katastrofalnu godinu.