Povlače se još dva prehrambena proizvoda s tržišta, sumnja se u zdravstvenu ispravnost

Foto: Danko Vucinovic/PIXSELL

Ministarstvo poljoprivrede u ponedjeljak je dopunilo obavijest potrošačima od 1, studenoga, o povlačenju s tržišta "Šunke za pizzu" austrijskog proizvođača, s još dva LOT broja, zbog sumnje u zdravstvenu ispravnost, priopćeno je iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Iz Ministarstva su danas izvijestili da se opoziva proizvod ŠUNKA ZA PIZZU, cca 3,8kg, sljedećih LOT brojeva: 140423 – najbolje upotrijebiti do 06.11.2019., i 141094 – najbolje upotrijebiti do 25.11.2019.

U ranijoj obavijest od petka, 1. studenoga, navedeno je da se povlači proizvod ŠUNKA ZA PIZZU, cca 3,8 kg, šifre artikla 017676, sljedećih brojeva LOTa: 140423 – najbolje upotrijebiti do 18.11.2019.; 141094 – najbolje upotrijebiti do 24.11.2019.; 141404 – najbolje upotrijebiti do 2.12.2019.; 141404 – najbolje upotrijebiti do 9.12.2019.; 141971 – najbolje upotrijebiti do 15.12.2019.

Proizvod ŠUNKA ZA PIZZU cca 3,8 kg, proizveden je od mesa iz Austrije, za koje postoji sumnja u zdravstvenu ispravnost, o čemu je hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo informaciju putem EU sustava iRASFF-a.

Na tržište Hrvatske taj je prozvod, preko dobavljača iz Slovenije ( Mesarstvo Oblak d.o.o., 4226 Žiri), distribuirala tvrtka Stanić d.o.o., Kerestinec, Sveta Nedelja.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima, navode iz Ministarstva.