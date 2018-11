Povjerenstvo ispituje radna mjesta premijerovih rođaka

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i u novom je sazivu trn u oku HDZ-u.



Odluku tog tijela da preispita službeno putovanje premijera Andreja Plenkovića u Finsku otvoreno su napali visoki stranački dužnosnici optužujući Povjerenstvo za politikantstvo. Pritom je najdalje otišao ministar uprave Lovro Kuščević koji je u kamere izjavio da “u pravničkim krugovima u Hrvatskoj postoji određena zabrinutost zbog kvaliteta odluka koje Povjerenstvo donosi”.



U pitanje je doveo i dosadašnje odluke Povjerenstva tvrdeći da ih upravni sudovi učestalo poništavaju, što je prilično čudno tumačenje s obzirom na to da je od više od 500 odluka koje je to povjerenstvo donijelo, do sada poništeno svega njih pet.



Bivša skinula rukavice



Nešto blažim riječima istu ocjenu o radu Povjerenstva iznio je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Njegov je dojam da Povjerenstvo “jedva čeka da nas u nečemu uhvati”, što se može tumačiti jedino kao optužba da ekipa Nataše Novaković zapravo “pakira” najvećoj vladajućoj stranci.



Ovakve Jandrokovićeve i Kuščevićeve izjave na tragu su komentara koji je dao i sam Plenković čim je Povjerenstvo najavilo da će se pozabaviti njegovim putovanjem u Finsku s cijelom HDZ-ovom svitom, dok se tamo održavao summit Europske pučke stranke.



Premijer je tada poručio da tu nema nikakvog sukoba interesa i da on sam odlučuje tko će u Vladin avion, a tko neće.



Na sve te napade Novaković je odgovorila vrlo smireno poručujući da se Povjerenstvo ne bavi politikom i da ne razumije kontekst u kojem ih je Kuščević uputio da se bave zakonom, a ne politikom. Kuščevićevu komunikaciju šefica Povjerenstva nazvala je neprimjerenom. No, činjenica je da ovo nije prvi ovakav napad na Povjerenstvo iz HDZ-a.



Treba se sjetiti da je Jandroković, dok je na čelu tog tijela bila Dalija Orešković, najavio da će HDZ mijenjati Zakon o sprječavanju sukoba interesa da se ne bi ponovili slučajevi kao onaj u kojem je Povjerenstvo propitivalo sukob interesa tadašnje potpredsjednice Vlade Martine Dalić zbog angažmana njezina supruga u upravi Ine.







Slične napade u to su vrijeme doživljavali i od predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović, koja ih je nazivala “Big Brotherom” i političkim arbitrima, no čelnik Povjerenstva u ovim je raspravama u nepovoljnijem položaju. Nataša Novaković nije u poziciji da se verbalno obračunava s državnim dužnosnicima jer mora čuvati dignitet tijela kojem je na čelu.



No, rukavice je skinula Dalija Orešković. Ona je uvjerena da se dio motiva za napad na Povjerenstvo krije u činjenici da je to tijelo na dnevni red sjednice koju će održati u petak stavilo tri točke koje se tiču zapošljavanja Plenkovićeve sestrične na čelo ureda Turističke zajednice u Münchenu i njegova ujaka u upravi Parka prirode Biokovo te imenovanja premijerova vjenčanog kuma za veleposlanika u Velikoj Britaniji.



Niz osjetljivih predmeta



– Ovo je očit pritisak na Povjerenstvo uoči te odluke, ali ne samo te – kazala nam je Orešković i podsjetila da je pred Povjerenstvom i niz drugih za Vladu osjetljivih predmeta, poput obnovljenog postupka protiv ministra financija Zdravka Marića.



Orešković ističe da se u svim ovim izjavama vidi izravan pritisak na tijelo koje bi trebalo biti neovisno i poručuje da na dužnosnicima nije da komentiraju, nego da objasne ono što ih Povjerenstvo pita.