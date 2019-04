Potvrđena optužnica protiv bivše šefice Hrvatske lutrije

Foto: Igor Kralj / Pixsell

Iako je aferu Fimi medija već polako prekrio zaborav, sudovi se još bave krakovima te afere. Jedan od tih krakova je i onaj koji se odnosi na Hrvatsku lutriju, odnosno izvlačenje novca iz nje. Za to je optužena Vesna Bakran, bivša direktorica i predsjednica uprave Hrvatske lutrije.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu optužnicu protiv nje je podiglo u prosincu 2016., a ovih dana ta je optužnica postala pravomoćna. Prema optužnici Bakran se tereti za zloporabu u gospodarskom poslovanju, odnosno da je od ožujka 2006. do 5. rujna 2008. kao direktorica, a od 5. rujna 2008. do siječnja 2010. kao predsjednica uprave Hrvatske lutrije, sklopila ukupno 57 poslovnih odnosa s Fimi medijom temeljem kojih je tvrtka Nevenke Jurak obavljala marketinške poslove za Hrvatsku lutriju.



Kao i u svim sličnim situacijama, tužiteljstvo tvrdi da je Fimi medija bila favorizirana u odnosu na ostale marketinške tvrtke, posao joj je dodjeljivan mimo natječaja, a obavljeni poslovi plaćeni su joj više no što su vrijedili. Konkretno, tužiteljstvo tvrdi da je Hrvatska lutrija po nalogu Vesne Bakran poslove vrijedne oko šest milijuna, Fimi mediji platila 10 milijuna kuna, čime je Hrvatska lutrija oštećena za 3,7 milijuna kuna. Novac je otišao Fimi mediji te dalje HDZ-u, a kako je Hrvatska lutrija postavila imovinskopravni zahtjev zbog štete koja joj je pričinjena, sud je blokirao imovinu Vesne Bakran.

Nakon podizanja, optužnica je prije potvrđivanja vraćana u nadopunu istrage, radi razjašnjenja, a jedno od tih razjašnjenja odnosilo se i na visinu štete koja se Bakran stavlja na teret. Vesna Bakran je samo jedna u nizu bivših ministara i čelnika državnih poduzeća koji su optuženi u raznim krakovima afere Fimi media. Po sudu se zbog te afere još povlače Ivica Kirin, bivši ministar unutarnjih poslova, Božidar Kalmeta, bivši ministar pomorstva, prometa i veza, Branko Radošević, bivši šef PLINACRO-a... Još nije okončano ni ponovljeno suđenje Ivi Sanaderu i ostalim optuženima u Fimi mediji, gdje ih se tereti da su preko te marketinške tvrtke iz državnih poduzeća izvukli oko 70 milijuna kuna. Dio tog novca je, prema optužnici završio kod Sanadera, a dio u crnim fondovima HDZ-a. To je suđenje trenutačno u prekidu do lipnja.