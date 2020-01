Potvrdio MORH: Pronađeno tijelo pilota Baturine i olupina helikoptera

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

U tragičnoj nesreći pada helikoptera Kiowa Warrior u more u Zlarinskom kanalu ispred mjesta Zablaće u ponedjeljak poginuo je pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bojnik Marin Klarin. Jutros je, kako je potvrdio MORH pronađeno i tijelo drugog pilota Tomislava Baturine, Večernji list.

"Ronitelji Hrvatske ratne mornarice i Zapovjedništva specijalnih snaga su zahvaljujući detekciji podvodnog vozila Remus Hrvatske ratne mornarice u utorak 28. siječnja 2019. godine oko 8 sati i 10 minuta pronašli olupinu helikoptera Kiowa OH-58 D koji se srušio jučer u tragičnoj nesreći i tijelo pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva natporučnika Tomislava Baturinu, u šibenskom kanalu, ispred Zablaća.

Istraga je i dalje u tijeku te Povjerenstvo utvrđuje okolnosti ove tragične nesreće", priopćio je MORH. Za natporučnikom Baturinom potraga je trajala cijelu noć, a nastavljena je rano jutros.

U akciju su bili uključeni dva broda i autonomno podvodno vozilo Remus Hrvatske ratne mornarice te operativne službe Ministarstva unutarnjih poslova i spasilački brod iz sastava Lučke kapetanije Šibenik.

Na konferenciji za novinare u ponedjeljak rečeno da je prema trenutačnim informacijama koje imaju od pratitelja koji je u trenutku udara bio iza helikoptera koji je pao, i to na udaljenosti od 200 metara, na vrlo maloj visini došlo do naglog udara o more. Olupina se sada nalazi na dubini od 30 metara.