Potpisani ugovori za razvojne projekte u riječkoj luci vrijedni 37,6 milijuna eura

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ugovor za izvođenje radova na projektu "Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata" vrijedan ukupno 35,5 milijuna eura, potpisali su sa zajednicom ponuditelja Kolektor-koling i Euro-asfalt partneri Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura.

Riječ je o projektu na pruzi Sušak Brajdica, koji je najkraći prometni koridor za prijevoz roba iz prekomorskih luka u EU. Tijekom radova koji će početi u lipnju, a trebali bi završiti u lipnju 2020., rekonstruirat će se postojeći kolosijeci na kolodvoru Brajdica, proširiti tunel Sušak i izgraditi novi izvlačnjak te četiri nova kolosijeka na terminalu. Planira se rekonstrukcija postojeće kontaktne mreže na Brajdici, ugradnja novog signalnog, sigurnosnog i komunikacijskog uređaja i drugo.

Ugovor za tehničku pomoć u dizajnu i implementaciji "Port Commununity System-a" za projekt "Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka - informatički sustav lučke zajednice" vrijedan 310.000 eura, potpisali su predstavnici Lučke uprave Rijeka i predstavnici zajednice ponuditelja iz tvrtke Sarda. Riječ je o sustavu koji će biti kompatibilan s Hrvatskim integriranim pomorskim sustavom CIMIS i sa sustavom Carinske uprave, a ukupna vrijednost tog projekta je 1,6 milijuna eura.

Sporazum o uređenju međusobnih odnosa pri izvođenju radova u okviru projekta "Rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka - Izgradnja novog izvlačnjaka" potpisali su HŽ Infrastruktura i Grad Rijeka. Njime se omogućuje da se gradski život u Rijeci tijekom radova nesmetano organizira.

Novac za projekte osiguran je većim dijelom (85 posto) iz EU-ova fonda Instrument za povezivanje Europe (CEF), a ostatak su nacionalna sredstva.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković koji je nazočio potpisivanjima, ocijenio je da luka Rijeka okreće novu stranicu i da će je njen razvojni put pozicionirati kao intermodalno središte sjevernog Jadrana, uz bok najsnažnijim europskim lukama.

Kroz projekt na Brajdici dobit ćemo moderniziranu luku, novi intermodalni terminal i kolodvor koji će omogućiti veći prihvat tereta, rekao je i naveo da je danas udjel željeznice u prijevozu kontejnera na Brajdici 30 posto, da je u 2016. bio 24 posto te da se taj udjel želi povećati na više od 50 posto.

Nastavio je da će luka Rijeka biti spojena s novim intermodalnim terminalom na Zagrebačkoj obali, te je spomenuo i projekte rekonstrukcije obale Bršica na terminalu Raša, uklanjanja uskih grla u Rijeci i Bakru i uspostavljanje informatičkog sustava lučke zajednice.

Istaknuo je da su za ukupno šest lučkih projekata dobivena bespovratna sredstva iz CEF-a te da danas počinje "nezaustavljivi razvoj luke Rijeka", koji će kroz tri godine generirati ukupna ulaganja od oko 2,5 milijarde kuna.

Ministar Butković rekao je da će do kraja ove godine Biti završena izgradnja 400 metara nove Zagrebačke obale te da će za spojnu cestu od tog dijela luke do gradske obilaznice ( D403) do kraja rujna biti raspisan natječaj, a da bi radovi trebali početi u siječnju slijedeće godine. Tu je i postupak koncesioniranja te razvoja intermodalnog centra u Matuljima, rekao je istaknuvši da će ti projekti povećati kapacitete i učinkovitost luke Rijeka u prekrcaju tereta i povećati udjel željezničkog prijevoza na riječkom prometnom pravcu.

Po riječima ravnatelja Lučke uprave Rijeka Denisa Vukorepe, potkraj ove godine, završetkom izgradnje Zagrebačke obale, završit će i Rijeka Gateway projekt modernizacije luke, nakon čega će biti potpisan ugovor s koncesionarom. Novi investicijski ciklus, u okviru kojega će se ostvariti i ulaganja u šest projekata koje sufinancira CEF s ukupno115,5 milijuna eura završit će 2021., rekao je Vukorepa.