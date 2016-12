Posrnulu tvrtku trenutno nitko ne vodi, direktorica otišla s obrazloženjem, dvije članice NO-a bez njega

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Desetak dana nakon što je to napravila direktorica Imunološkog zavoda d.d. Renata Dolenec, ostavku su nekoliko tjedana prije isteka mandata podnijele dvije članice Nadzornog odbora tvrtke, predsjednica Diana Krčmar te njena zamjenica Martina Velnić Župić. Dok je Dolenec uz svoju ostavku priložial pojašnjenje da je otišla jer nije mogla zaštititi interese tvrtke koju je vodila od početka godine, dvije članice NO-a u objavi na Zagrebačkoj burzi ne nude nikakve razloge odlaska.

Tako Imunološki zavod d.d, posrnulu tvrtku u većinskom vlasništvu države trenutno nitko ne vodi, čime je sve neizvjesnije spašavanje proizvodnje cjepiva i krvnih pripravaka, odnosno najavljeno prebacivanje poslovanja na istoimenu Ustanovu na koju je Vlada Zorana Milanovića prebacila zaposlenike kako bi mogli dobivati plaću.

Kako smo već pisali, ostavka direktorice Dolenec uslijedila je sedam dana nakon što je objavila da je za pomoć u rješavanju problema tvrtke angažirala Državno odvjetništvo, te samo mjesec dana prije zakonskog isteka njenog mandata. Kako je već ranije pojasnila, Imunološki zavod d.d. već više od godinu dana je bez zaposlenih, posluje uz višekratne blokada računa, uz okolnost da u prostorima tvrtke djeluje istoimena ustanova. Dolenec je nedavno upozorila da nova Vlada hitno treba riješiti situaciju, kako tvrtka ne bi dospjela u stečaj, a time propala i Ustanova.

Naime, Vlada Tima Oreškovića nije željela provesti prijenos na ustanovu jer za to nije bio rezerviran novac u proračunu no u proračunu nisu osigurali novac za provedbu procesa, odnosno za obveze tvrtke te investicije u proizvodnju, a ugovorom o prijenosu nije utvrđena ni naknada za prijenos intelektualnog vlasništva te korištenje imovine tvrtke. Skupština za vrijeme Oreškovićeve Vlade poništila je ugovor o prijenosu u ustanovu. Renata Dolenec je od DORH-a očito tražila da utvrdi tko je odgovoran za ovu pat poziciju te eventualno kršenje zakona, a pokrenula je i porezni nadzor, no odlučila je odstupiti prije dovršetka postupaka.

Ni 12 dana nakon postavljenog upita od DORH-a nismo dobili odgovor u kojoj je fazi eventualna istraga.