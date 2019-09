Poslali ogromne račune za vodu i do 18.000 kuna pa priznali grešku

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Svim potrošačima vode s prebivalištem na otoku Kapriju, kojima je šibenski Vodovod i odvodnja greškom zaračunao i trošak prijevoza vode, računi za kolovoz bit će poništeni i dobit će nove, doznaje Šibenski portal iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Na upit portala iz Ministarstva odgovaraju kako je Uprava za otoke u stalnom kontaktu s nadležnim osobama na terenu, a ministar Marko Pavić, čim je saznao za problem, razgovarao je s Denisom Barićem, predsjednikom Otočnog sabora kako bi se riješila ta situacija.

– Prema saznanju kojima MRRFEU raspolaže, Vodovod i odvodnja Šibenik je prvi put, za mjesec kolovoz, u ovoj godini izdao račune na način da troškove obračunavaju primjenom novog obračunskog sustava. U razgovoru s nadležnim osobama na terenu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU dobilo je informaciju da u ispostavljenim računima stanovnicima otoka Kaprije, nije došlo do poskupljenja cijene vode već do obračuna potrošnje primjenom novog obračunskog sustava te je po riječima direktora Vodovoda i odvodnje Šibenik došlo do pogreške u obračunu pa je pojedincima koji imaju prebivalište na otocima zaračunat i trošak prijevoza vode. MRRFEU je potvrđeno da će takvi računi biti stornirani, a otočanima će biti ispostavljeni novi računi – poručuju iz Ministarstva regionalnog razvoja.

Napominju i kako je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU nadležno za temu vodoopskrbe hrvatskih otoka samo u dijelu provedbe Zakona o otocima prema kojem je Ministarstvo zaduženo za sufinanciranje troškova prijevoza vode brodom vodonoscem ili autocisternom za hrvatske i strane državljane koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu, stanovnike otočnih naselja ili dijelova naselja čija kućanstva nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe.

Podsjetimo, početkom rujna Kaprijane su šokirali računi za vodu za kolovoz koji su i trostruko veći od ranijih za istu potrošnju, a ugostitelji su dobili mjesečne račune od skoro 18.000 kuna, piše Šibenski portal.