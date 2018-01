Poskupljuju autoškole: "Cijene se nisu mijenjale punih devet godina"

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatska se uskladila s pravilima EU-a, a to znači poslovanje po tržišnom modelu bez države kao regulatora i premda su očekivanja bila takva da će cijena autoškola pasti, ona će porasti, piše tportal.

Potvrdio je to za tportal Denis Ožegović, predsjednik Udruženja autoškola pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kao razloge za to navodi činjenicu da autoškole nisu mijenjale cijenu punih deset godina, a da su rasli svi ulazni troškovi.

Od 2008. godine do danas cijena benzina narasla je za 46 posto, a nama je cijena nastavnog sata bila fiksna i iznosila je 115 kuna plus PDV. To je osnovni razlog zbog kojeg će doći do povećanja iako tu ima i drugih troškova', kazao je Ožegović.

