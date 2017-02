Poskupljenja: Nakon struje, plina i nafte cijena cestarine ljeti raste 15 posto

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

Hrvatsku očekuje val poskupljenja. Zbog viših cijena energenata mogli bi poskupjeti svi proizvodi, a u 2017. možemo vidjeti i pritisak na rast stope inflacije. Posljedica je to poskupljenja plina i korekcije cijene električne energije, a samo je pitanje dana kada će poskupjeti i cestarina na autocestama pod upravljanjem HAC-a, piše Večernji list.

Naime, u pregovorima Hrvatske sa Svjetskom bankom o zajmu 1,8 milijardi eura za restrukturiranje državnih cestarskih tvrtki, kako doznajemo, dogovoreno je da se cijene cestarine na HAC-ovim autocestama izjednače s cijenama Autoceste Rijeka – Zagreb koje su oko pet posto veće.

Stoga će na Dalmatini, autocesti Bregana – Lipovac – Osijek, Zagreb – Goričan, Zagreb – Sisak vozači uskoro plaćati skuplju cestarinu. Primjerice, za osobna vozila cestarina od Zagreba do Splita sada iznosi 174 kune, a nakon usklađenja s ARZ-om, iznosit će 183 kune.

No osim toga, na svim autocestama HAC-a i ARZ-a uvest će se i ljetna, viša tarifa cestarine, a to će značiti poskupljenje od 10 posto. Tako će ljeti vožnja od Zagreba do Splita osobnim vozilom koštati 201 kunu, a od Zagreba do Rijeke 77 kuna. Poskupljenje cestarine bilo je i očekivano s obzirom na to da je Hrvatska odustala od monetizacije autocesta i odlučila se, dolaskom nove vlade, za restrukturiranje cestarskih tvrtki i refinanciranje njihovih dugova.

Kako bi dobili povoljne kredite za to, poskupljenje cestarine, koje je zapravo minimalno u odnosu na zahtjeve Svjetske banke, bilo je neizbježno. Još ga samo treba potvrditi premijer Andrej Plenković. Premijer će morati uskoro donijeti i odluku o tome koliko će poskupjeti plin za kućanstva.