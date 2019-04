Poskupjeli plin i struja: Pravi učinci vidjet će se tek na jesen

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Od danas za gotovo 7 posto poskupljuje plin za kućanstva, što znači da će računi za prosječnu potrošnju biti veći za 20-ak kuna mjesečno. No, pravi učinci poskupljenja vidjet će se tek na jesen, s početkom nove sezone grijanja. Istodobno - od danas je skuplja i struja za dio poduzetnika.

U ovom pogonu za proizvodnju namještaja po mjeri struja pokreće sve strojeve. Potrošnja je velika, a iznosi na računima za električnu energiju posljednjih godina rapidno rastu.



- Prije nešto više od godinu dana mjesečni iznosi za električnu energiju su bili oko 1200, 1300 kuna, sad su mi preko 2100 kuna, a s ovim novim poskupljenjem bojim se i računati, rekao je za HTV Davor Subić, Drvodjel d.o.o.



Za mnoge cijena električne energije već je sada previsoka.



- Mi smatramo, da je struja definitivno za poduzetništvo preskupa. Ako govorimo i o proizvodnoj industriji, koja dosta opterećuje taj finalni proizvod, ona je preskupa, naglašava Đurđica Mostarčić, Hrvatska obrtnička komora.



Usporedimo li se s drugim zemljama Unije, cijena koju plaćaju poduzetnici u Hrvatskoj - na razini je one koju plaćaju poduzetnici u Austriji, a od Francuske smo čak skuplji. To, naravno, utječe na konkurentnost naših proizvoda na jedinstvenom europskom tržištu, upozoravaju stručnjaci.



- Upravo se zato Slovenija odlučila na taj korak pa gospodarstvu osigurava nižu cijenu električne energije, a smatra se pri tome da je potrošnja električne energije u domaćinstvima nešto što nije produktivno te su tu cijene više, ističe Daniel Srb, stručnjak za energetiku.



Za dio poduzetnika struja će od danas biti još skuplja, točnije za one koji su na zajamčenoj usluzi i po inerciji nisu prešli kod tržišnog opskrbljivača. Takvih nema mnogo, pod kategorijom "zajamčene usluge" proda se oko 8 posto električne energije. Poskupljenje bi ih moglo potaknuti na traženje jeftinije ugovorne opcije.



- Radi se o poskupljenju od 20-30 posto. Kod velikih kupaca i do 40 posto, rekao je dr.sc. Srđan Žutobradić, Hrvatska energetska regulatorna agencija.



Potpuno je drugačija situacija s kućanstvima. Građani, u usporedbi s drugima u Uniji, imaju jeftiniju struju. No stručnjake zabrinjava povećani uvoz električne energije početkom godine zbog smanjene proizvodnje u hidroelektranama. To bi se moglo odraziti na cijenu koju sada plaćaju kućanstva.



- To su enormne količine za Hrvatsku. Tu energiju treba kupiti sa strane, a ona je u tom trenutku. Vrlo je vjerojatan i rast cijene električne energije za kućanstva od 1.7., istaknuo je Nenad Kurtović, stručnjak za energetsko tarifiranje.



Inače, iznosi na računima za struju za kućanstva porasli su prije dvije godine, kada se povećavala naknada za obnovljive izvore energije.