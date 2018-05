Posjetite "Otvorene dane Instituta Ruđer Bošković"

Foto: press

Sve je spremno za početak još jednog Otvorenog dana Instituta Ruđer Bošković (ODI), tradicionalnog znanstveno – popularnog događanja koje je do sada na Institutu Ruđer Bošković (IRB) ugostilo više od 35 tisuća posjetitelja svih uzrasta, a koji se održava ove subote, 19. svibnja, od 10 do 17 sati. Kao i do sada, posjetitelje svih uzrasta očekuje zanimljiv, edukativan te potpuno besplatan program u sklopu kojeg su Ruđerovci pripremili 14 znanstveno – popularnih predavanja te 16 tematskih punktova u laboratorijima gdje će se izvoditi mnoštvo pokusa iz različitih znanstvenih područja. Posebnost ovogodišnjeg programa je i izložba starih znanstvenih uređaja i pribora koje su znanstvenici IRB-a koristili od njegovog osnutka 1950. godine, što je i u skladu s europskom godinom kulturne baštine koja se obilježava upravo ove godine.

Kao i prijašnjih godina, program ODI-ja posebno je usmjeren na mlade kojima se nastoji pomoći u donošenju važne životne odluke kod nastavka srednjoškolskog obrazovanja, odnosno izbora budućeg zanimanja i studija. Poticanje mladih za nastavak obrazovanja u području prirodnih, tehničkih i biomedicinskih znanosti ključno je i za budući razvoj cjelokupnog hrvatskog gospodarstva, ali i društva u cjelini, te je uloga vodećih znanstvenih institucija poput IRB-a ključna u popularizaciji znanosti u široj društvenoj zajednici kako bi se ostvario taj cilj.

Kako se ove godine obilježava i europska godina kulturne baštine, tema ODI-ja „BašTina znanosti“ poseban naglasak stavlja ne samo na sadašnjost i budućnost Instituta i znanstvenih istraživanja kojima se bave njegovi zaposlenici, već će se kroz izložbu starih znanstvenih uređaja i pribora svim posjetiteljima prikazati i iznimno bogata prošlost Instituta koja mu je omogućila da od svog osnutka izraste u vodeću hrvatsku znanstveno – istraživačku instituciju, relevantnu i u svjetskim okvirima. Neki od njih izgrađeni su upravo na Ruđeru, a između ostalog, na izložbi će se moći vidjeti i prvo digitalno računalo u Hrvatskoj, stare optičke mikroskope i vage, brojače i detektore radioaktivnosti, polarografe te drugu laboratorijsku opremu koja će sve posjetitelje provesti kroz povijest istraživanja na Institutu Ruđer Bošković. Osim izložbe, ovogodišnji ODI ugostit će i druge umjetnike poput pjesnika, plesača i glazbenika jer umjetnost i znanost dijele mnogo toga zajedničkog, poput maštovitosti, kreativnosti i uzbudljivosti, a do inovacija dolaze na sličan način, i to primjenom vještina, tehnika, metoda i znanja.

„Sve posjetitelje ove godine očekuje iznimno bogat i zanimljiv znanstveno – popularni program za sve uzraste, ali naravno, najviše usmjeren prema mladima. Ukupno 14 znanstveno – popularnih predavanja za sve uzraste, čak 16 znanstvenih punktova u našim laboratorijima te izložba starih znanstvenih instrumenata i uređaja jamči dobru zabavu svim posjetiteljima te sam uvjerena da će svatko pronaći nešto što ga zanima. Uz to, pridružit će nam se naši prijatelji iz Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM), Hrvatskog origami društva te Udruge Baltazar koji su pripremili i vlastite aktivnosti, a posjetitelje očekuje i još nekoliko iznenađenja. Bez obzira na uzrast, pozivam sve ljubitelje znanosti da ove subote u što većem broju dođu na IRB jer sam sigurna da će uživati u zanimljivim sadržajima i aktivnostima“, izjavila dr. sc. Dubravka Švob Štrac, voditeljica Otvorenog dana Instituta.

Otvoreni dan Instituta je znanstveno - popularno događanje s ciljem promicanja znanosti, inovacija i znanja, pogotovo kod djece osnovnoškolskog uzrasta te srednjoškolaca. Tradicionalnim sloganom ''ODI na Ruđer i upoznaj zabavnu stranu znanosti'' znanstvenici svake godine pozivaju građane da se uključe u maštovitu i kreativnu znanstvenu avanturu te upoznaju s uzbudljivom stranom znanstvenih zanimanja. Velik interes kojeg ovo događanja izaziva u široj javnosti, pretvorilo je ODI u tradicionalno godišnje druženje znanstvenika i djelatnika Instituta sa svim ljubiteljima znanosti bez obzira na njihov uzrast, a glavni cilj je motivirati sve građane da, bez obzira na obrazovanje, status, godine ili spol, pristupe znanosti hrabro i s velikom dozom znatiželje te tako doprinesu stvaranju pozitivnog svjetonazora o važnosti znanja i znanosti uza razvoj cjelokupnog društva u Hrvatskoj.

Više informacija o Otvorenom danu Instituta možete pronaći na internetskoj stranici.