Rimac: Aktivno radimo na izgradnji nove tvornice u blizini Zagreba

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nakon vijesti koja je odjeknula poput munje - da je u hrvatske Rimac Automobile i Greyp Bikes uložio globalni automobilski velikan Porsche AG, Mate Rimac, osnivač ovih uspješnih tehnoloških tvrtki poznatih i po električnim superautomobilima Concept_One i C_Two dao nam je ekskluzivni intervju.

Riječ je, dakle, o 10-postotnom udjelu Porschea u Rimac Automobilima i Greyp Bikesu. Kako je došlo do suradnje, koliko su trajali pregovori i što ulaganje uključuje?

O ulaganju se pregovara već gotovo tri godine. Razlozi iza toga su brojni, uz administrative i due diligence, to da Porsche nema praksu investiranja u druge tvrtke. Pored dvije investicije u software startup tvrtke, ulaganje u Rimac Automobile je veliki korak i za njih i za nas. O samom procesu ću možda moći govoriti jednog dana, ali ne danas, jer je uključivalo i tehničke suradnje o kojima još ne možemo govoriti. Treba naglasiti da je Porsche naš strateški investitor, ne isključivo financijski.

Želimo biti vrlo jasni da ćemo i dalje surađivati s drugim klijentima i da Porsche neće imati pristup informacijama o projektima koje radimo za konkurentske tvrtke, poput Aston Martina. Porsche je tu vrlo profesionalan – kad idu kroz firmu, niti ne zagledavaju gdje ne bi trebali, jer takav pristup očekuju i prema njihovim projektima. Suradnja će nam pomoći dostići razinu velikoserijskog proizvođača komponenti brže i kvalitetnije pa će od toga imati korist i naši ostali klijenti.

Vjerojatno ugovor uključuje i neke tehnološke koristi za Porsche. O čemu se radi, možemo li znati u koji će se Porscheov automobil (ili već jest) ugrađivati tehnologija Rimac Automobila? Ili se možda radi o razvoju u nekim drugim sferama?

Automobilska industrija je ogromna i konzervativna. Mi ne proizvodimo jednostavne elemente, nego ‘srce’ automobila – komponente koje mijenjaju benzinski motor. Osim što su ti sustavi važni za sam karakter i osobine automobila, su one vrlo veliki postotak proizvodne cijene te sigurnosni elementi.

Takve sustave obično proizvođači automobila ne povjeruju vanjskim tvrtkama, pogotovo ne mladom startupu. Steći povjerenje naših klijenata da radimo toliko kritične i važne elemente za njih su naše najveće dostignuće. Porsche je izvrstan ‘fit’ jer uz snažno okretanje prema električnim automobilima, targetiraju i vrlo visoke performanse i kratka vremena punjenja – u čemu smo mi vrlo jaki. Njihov glavni cilj je imati nas kao partnera za razvoj hibridnih i električnih vozila te proizvodnju ključnih komponenti.

Porscheovim ulaganjem zaključena je druga runda investicija. Kolika je sada ukupna vrijednost svih dosadašnjih te hoće li biti i treće runde? Ima li novih potencijalnih investitora?

Porsche je kupio udio od 10% u Rimac Automobilima. Tvrtka je po kunskoj vrijednosti značajno premašila ‘unicorn’ status, no već sada pregovaramo s drugim investitorima o višestruko većoj valuaciji. Dosad su investitori u tvrtku uložili gotovo 60 milijuna eura.

Upoznali smo Concept_Two, objavili ste kako imate narudžbi za 150 primjeraka. Sigurno sadašnji proizvodni kapaciteti nisu dostatni da se svi primjerci isporuče u razumnom roku. Hoće li se oni širiti, koji je planirani ritam proizvodnje Concepta_Two?

Prve isporuke modela C_Two su 2020., dotada će se naši proizvodni kapaciteti značajno proširiti. Na trenutnoj lokaciji ulažemo u povećanje prostora, ali radimo i na novim lokacijama. Uspostavljamo proizvodne linije za pojedine projekte poput serijske proizvodnje baterijskih paketa i ostalih ključnih sustava za neke od naših klijenata.

Jesu li u planu neki novi, možda jeftiniji modeli?

Imamo dugoročne planove, no prvi cilj je realizirati globalnu homologaciju, proizvodnju i isporuku C_Two. Veliki su izazovi pred nama samo u tom projektu. Velike serije planiramo postići kroz naš program razvoja i proizvodnje komponenti – pogonskih i baterijskih sustava, infotainment i drugi sustavi. Već sam puno puta objasnio zašto nije realno očekivati da proizvodimo automobile za hrvatski džep pa ću samo reći da je Tesla dosad uložila preko 15 milijardi eura i ima 30.000 zaposlenika i dalje ne proizvode automobile za ‘hrvatski džep’.

Svaki puta kada pričamo spominje se nova lokacija. Zadnje što sam pročitao je Dračevac pored Splita. Ima li pomaka po tom pitanju, iz svega što si rekao u zadnje vrijeme siguran je jedino ostanak u Hrvatskoj?

Moj cilj od samih početaka je realizirati ideju, san o uspješnoj automobilskoj kompaniji, baš ovdje u Hrvatskoj. Unatoč i usprkos svemu. I dalje ćemo stvarati radna mjesta za naše ljude, proizvoditi autentične automobile i tehnologiju te privlačiti sjajne investitore kao što je to Porsche i time otvarati vrata i ostalim tvrtkama sa sjedištem u Hrvatskoj. Uz Svetu Nedelju smo otvorili lokacije u Splitu i Osijeku ali i aktivno radimo na izgradnji nove tvornice u blizini Zagreba.

Koliko ljudi sada zapošljava tvrtka, koliko je planirano da ljudi radi u Rimac Automobilima i Greyp Bikesu?

Rimac i Greyp zajedno broje već 400 ljudi, a planovi su nastaviti intenzivno zapošljavati. S obzirom na to da se kod nas unutar jedne ograde odvija čitav razvoj i proizvodnja: od skice do gotovog automobila, trebamo ljude raznih profila. Zapošljavamo puno mladih željnih znanja i vrijednog iskustva kakvo rijetko gdje mogu dobiti, ali i mnoge internacionalne stručnjake u svojim područjima. U Hrvatskoj, naravno, ne postoji iskustvo u razvoju automobila i njegovih ključnih komponenti pa ljude s iskustvom ili možemo stvarati godinama u firmi, ili dovoditi iz zemalja s automobilskom industrijom. Od ukupnog broja ljudi otprilike 10% čine stranci koji dolaze sa svih strana svijeta, trenutni ‘sastav’ Rimac Automobila je vrlo raznolik i na to smo ponosni. Zapošljavamo čak 26 nacionalnosti: Italija, BiH, Pakistan, Latvija, Španjolska, Indija, USA, Njemačka, Srbija, Meksiko, Brazil, Šri Lanka, Grčka, Koreja, Litva, Mađarska, Slovenija, Češka, Francuska, Austrija, Irska, Kanada, Rumunjska, Crna Gora…

Nema niti automobilskih kompanija, meni se čini da je to zbog izostanka jačeg angažmana države. Što možete po tom pitanju zaključiti iz kontakata sa stranim proizvođačima?

Hrvatska kao država nije privukla niti jednog proizvođača automobila u svojoj povijesti dok su zemlje u okruženju dovele na desetke ogromnih investicija u proizvodne pogone te kao rezultat gledamo s čuđenjem rang-liste rasta, konkurentnosti i drugih pokazatelja gdje nas zemlje koje su bile daleko iza nas po razvijenosti, davno i debelo prestižu. Proizvođači su u te zemlje išli prvenstveno zbog jeftinije radne snage, dok je danas njihov doprinos u tim zemljama puno širi. Zemlje su danas poput tvrtki – jedna se protiv druge natječu i svojim ponudama pokušavaju privući najbolje investitore. Ako nisi konkurentan – neće doći. Porscheova investicija bi se mogla gledati i kao prva izravna investicija velikog proizvođača automobila u Hrvatsku, ali ne zbog jeftine radne snage, nego zbog tehnologija budućnosti i vjeru u ljude koji stoje iza tvrtke. Osobno radim na tome da za Hrvatsku bude višestruke koristi od našeg položaja i otvorenih vrata kod naših partnera od samih Rimac Automobila, ali o tome neki drugi put.

Jednom ste mi rekli kako Rimac Automobile vidiš kao jedan samoodrživi Google. Koliko ste daleko od tog cilja?

Tvrtka se transformira iz maloserijske proizvodnje u velikoserijsku što je ogromna promjena apsolutno svega što radimo – od organizacije, procesa, prostora, strojeva, tehnologija pa do načina razmišljanja. Za to su potrebne ogromne investicije i ovo sigurno nije posljednja runda. Ovo partnerstvo jedan je od važnih koraka prema ostvarivanju našeg cilja: postati vodeći dobavljač tehnoloških rješenja za tržište električnih automobila visokih performansi te proizvođač najuzbudljivijih sportskih električnih automobila.