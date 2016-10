Porezni stručnjaci: Plaće radnicima s malim primanjima neće rasti

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prema dosadašnjim izjavama jasno je da će se, ako politička potpora ne izostane, građanima povećati plaće, a poduzetnicima dobit. Plan ministra financija je da se to dogodi već s prvim danom nove godine. Uoči sastanka u Vladi Marić je izjavio kako porezna reforma treba proći raspravu na razini Vlade te da će se njezina primjena pripremati paralelno s prijedlogom proračuna za iduću godinu.



Marić se nada da će poreznu reformu uspjeti provesti do kraja godine, s primjenom od 1. siječnja 2017. O tome kad će biti poznati detalji porezne reforme, naveo je da mu je to teško reći te da to ovisi o internoj raspravi na Vladi, ali se nada da će to biti tijekom ovoga tjedna.



I dok čekaju na ključne detalje, porezni stručnjaci računaju. Plaće radnicima s malim primanjima, neće rasti, piše HRT. Plaće intelektualaca, menadžera, liječnika bi trebale osjetiti neki značajni rast. Međutim ono što mi u ovom trenutku ne znamo je na koji će se način određivati osobni odbici koji su vezani za djecu i za uzdržavane članove obitelji, kaže Đurđica Jurić, dekanica Poslovne škole RRIF.



Otvaraju se i mnoga pitanja vezana uz porez na nekretnine. Primjena je planirana u dvije faze pa će od 2018. jednostavni porez na nekretnine zamijeniti komunalnu naknadu. S time da bi se osim kriterija kvadrata, lokacije i namjene još unjela dva dodatan kriterija, a to su starost nekretnine i stanje nekretnine.



Ministar tvrdi da će porezni sustav biti jednostavniji. Investitori apeliraju da se nakon ove reforme porezni sustav dugoročno više ne mijenja. Porezna reforma ključna je i za pripremu proračuna za sljedeću godinu, koji bi također trebao biti potvrđen najkasnije do sredine prosinca.