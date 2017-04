"Porezni nadzor od 2007. nije bio u Agrokoru"

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja rekao je u petak u Saboru da od 2007. porezni nadzor nije ušao u Agrokor d.d., vrijedan 50 milijardi kuna, dok se istovremeno zbog tri kune viška u blagajni teroriziraju ugostitelji, a premijera Andreja Plenkovića optužio je da "štiti 'gazdu'".

"Premijer Plenković je prije nekoliko dana bio upoznat s informacijama do kojih smo došli, a koji pokazuju da ministar Marić nije obavljao svoj posao. Došao je iz Agrokora na mjesto ministra financija i u godinu i pol porezni nadzor nije upao u taj koncern vrijedan 50 milijardi kuna. S druge strane, zbog tri kune viška u blagajni se teroriziraju naši ugostitelji", poručio je Grmoja.

Zbog toga je, rekao je Grmoja nakon stanke u Saboru, Most nezavisnih lista i zatražila da ministar financija Zdravko Marić ode iako je, kako je dodao, on svakako zbog političke odgovornosti trebao otići.

Situacija je, rekao je, možda još i gora i poraznija tim više što od 2007. porezni nadzor nikada nije ušao u Agrokor.

"Je li ovo Republika Hrvatska za koju su se borili branitelj ili je to Hrvatska koja je 'gazdin' feud u kojoj porezni nadzor ne želi ući, a ministar financija to zna i ne daje nikakav nalog. Premijer koji je upoznat s time štiti ministra, a smjenjuje tri ministra koji rade svoj posao", rekao je.

Ministar Marić, podsjetio je Grmoja, izjavio je da nije bilo pojavnih oblika koji bi ukazali na neko izvanredno stanje u Agrokoru, a onda se dogodila najveća financijska kriza u povijesti Republike Hrvatske..

"Porezna uprava je odbijala dati informacije koliki je porezni dug, no sada znamo i zašto, jer to nisu znali", rekao je.

"Premijer treba štiti zakonitost no, kaže, on je odlučio štiti ministra financija i gazdu, smijeniti ministre koji rade posao i priča o kolegijalnosti. Mi smo odgovorni, vrlo rado će naši ministri napustiti ministarstva kada ovdje bude 76 ruku za smjenu predsjednika Sabora i tih ministara jer ne želimo držati državu u pat poziciji. No sigurno nećemo dopusti da bez nove većine i bez novih ministara premijer ugoržava stabilnost Republike Hrvatske", poručio je Grmoja.

Zna, kaže, da Most smeta, no smetat će i dalje i boriti se za građane.