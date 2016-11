Porezna uprava stvara samostalan ured za sprječavanje poreznih utaja

Vlada želi veću efikasnost poreznika/Igor Kralj/PIXSELL

Odnos poreznih službenika prema obveznicima nije zadovoljavajući, pokazala je analiza provedena u okviru pripreme porezne reforme, zbog čega je u paketu u saborsku proceduru upućen i prijedlog novog zakona o Poreznoj upravi. Preslagivanje poreznog sustava provedeno je još za mandata Vlade Zorana Milanovića, a temeljeno je bilo na okrupnjavanju područnih ureda i ispostava.

Do 2014. imali smo naime 21 područni ured i 124 ispostave, a Kukuriku vlada po preporuci MMF-a ojačala je ured za velike porezne obveznike, te ustrojila šest područnih ureda, a broj ispostava u gradovima i općinama prepolovila na njih 57. Protekle dvije godine, zaključili su autori aktualne porezne reforme, postupci se ipak nisu pojednostavili, štoviše, ocijenjeno je da su previše administrirani, zbog čega lančano dolazi do preklapanja, neujednačenosti i nejasnoća u radu. Od početka iduće godine tako bi trebalo uslijediti nove promjene u organizacijskoj strukturi, s ciljem poboljšanja nadzornih aktivnosti koje su sada rascjepkane kroz horizontalni ustroj.

Veću efikasnost poreznika ministar financija Zdravko Marić očekuje postići izdvajanjem nadzora u jedinstvenu jedinicu za suzbijanje poreznih prijevara, koja će djelovati odvojeno od klasičnih postupaka poreznog nadzora. A i u tom segmentu slijede promjene, jer se osuvremenjavanjem komunikacije omogućuje automatizacija postupaka i rasterećenje poreznih službenika. U narednoj godini oni će biti trenirani za više savjetovanja građana i poduzetnika, jer cilj je reforme da porezni sustav pretvori u servis i obveznicima.

Što se tiče nove organizacijske sheme Porezne uprave, predviđa se da uz središnji ima urede u svim županijama, a lokacije ispostava utvrdit će se uredbom do konca veljače, ovisno o broju poreznih obveznika i prihoda na pojedinom području. Nastojat će se, kažu u Poreznoj upravi, da se više ne događa da poduzetnika iz primjerice Siska inspektor uputi u upravu u Krapini, a oni ga dalje šalju u Karlovac.

Takva praksa se mijenja i usluge bi se ubuduće trebalo omogućiti na jednom mjestu i što više izravnom komunikacijom s obveznikom. No, već sada je uspostavljen sustav koji singalizira rizik i olakšava prepoznavanje neusklađenosti. Ured za sprječavanje poreznih utaja postoji pri Ministarstvu financija, a stavljanjem u okvir Porezne uprave cilja se postići na bolju koordiniranost državnih tijela. Koordinacije o tom pitanju najprije će, pak, trebati i unutar same Vlade, budući da Most nije sklon predloženom rješenju.