Ponedjeljak i utorak besplatan tramvajski i autobusni prijevoz ZET-a

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Prema svim većim gradskim grobljima javni prijevoz je pojačan dodatnim kapacitetima, a na blagdan Svih svetih, u utorak, u prometu će biti i izvanredne autobusne linije prema većim gradskim grobljima: Kaptol – Mirogoj, Kaptol – Krematorij, Kvaternikov trg – Srebrnjak, Dubrava – Miroševac, Dubec – Markovo Polje.

Na blagdan Svih svetih, izvanredni autobusi za Mirogoj će voziti od 8 do 21 sat, a za Miroševac i Markovo Polje od 8 do 20 sati.

Sva će gradska groblja 31. listopada i 1. studenoga biti otvorena do ponoći.

U zonama gradskih groblja na snazi su uobičajeni režimi ograničenja prometa pa je pristup u te zone omogućen samo vozilima ZET-a, taksi-vozilima, vozilima osoba s invaliditetom na kojima je istaknut znak pristupačnosti te vozilima s posebnom dozvolom.

S detaljnim pregledom prometne regulacije građani se mogu upoznati na linku http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=81841 ili doznati na broju Pozivnog centra 072 500 400.

Iz Grada Zagreba pozivaju Zagrepčane da na groblja odlaze organiziranim linijama javnog prijevoza.