Polovica taksi tvrtki navodno izbjegava porez, godišnje vrijednosti najmanje 100 milijuna kuna

Više od polovice tvrtki za taksi prijevoz preko aplikacija, tvrtki partnera svjesno izbjegava plaćanje poreza, čime je proračun godišnje oštećen za najmanje 100 milijuna kuna, piše u srijedu Jutarnji list.

S obzirom na to da se taksi tržište procjenjuje na milijardu kuna, ta bi se procjena mogla popeti i na 150 milijuna kuna nakon što Porezna uprava dovrši akciju nadzora koju su pokrenuli prošli tjedan, zbog sumnji da većina taksi prijevoznika, uključujući tvrtke partnere ali i ostale taksi igrače koji ne fiskaliziraju vožnju, sudjeluje u ciljanim poreznim prijevarama, javlja Jutarnji list

Iz Ubera i Bolta su za Jutarnji rekli da oni ne obavljaju uslugu taksi prijevoza nego to čine partnerske tvrtke koje koriste platformu. "Vozači koji koriste platformu Uber neovisni su, samozaposleni poduzetnici s registriranim tvrtkama ili obrtima. Oni nisu zaposlenici Ubera te su sami odgovorni za plaćanje poreskih obveza", rekli su iz Ubera i dodali da su sve vožnje odrađene preko njihove platforme, i one preko kartica i one u gotovini, fiskalizirane, a da uvid u to ima i Porezna uprava.

Jutarnji list kaže da im Porezna uprava nije htjela potvrditi koje taksi tvrtke nadzire, ali da su vlastitom istragom otkrili najmanje 20 tvrtki partnera koje pružanjem taksi usluga preko popularnih aplikacija ostvaruju višemilijunski promet, ali se svejedno ne nalaze u sustavu PDV-a.

"Princip je sljedeći: i taksi tvrtke primjenjuju poznatu praksu koja u pravnom smislu nije ilegalna, a to je otvaranje, iz godine u godinu, novih j.d.o.o. za deset kuna. Porezne obveze iz stare tvrtke ne podmire, a novac, kao i vozače i automobile, prebace na novoosnovano društvo te na mjesto odgovorne osobe u staroj tvrtki najčešće postave stranog državljanina da figurira kao direktor", navodi Jutarnji list.