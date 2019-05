Poligon za okretanje velikog novca: Kupuju stanove POS-a pa ih iznajmljuju bogatim turistima

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Stanove POS-a, subvencionirane stotinama milijuna kuna iz džepova poreznih obveznika, pojedinci su iskoristili u svrhu najstarijeg turističkog zanata iznajmljivanja. Slobodna Dalmacija je objavila listu s 'pet najljepših POS-ovih apartmana' u Dalmaciji po njihovu izboru.

1. Split Na Brodarici su izgrađena 384 stana, u koja je svečano useljenje bilo u travnju 2007. godine. Impozantne zgrade, dekorirane skulpturama na krovovima, postale su prepoznatljiv simbol tog dijela grada. Unutra je sada na desetke apartmana. Cijena kvadrata prilikom gradnje bila je 907 eura. Država, to jest mi, dali smo poticajnih sredstava 65.461.127 kuna za njihovu izgradnju. Četverozvjezdani apartman "Lucija" izdvojili smo kao najupečatljiviji u kompleksu, iako se ovdje zaista ima što birati. U objektu "Lucija" noćenje od 15. do 22. srpnja doći će vas skoro sedam tisuća kuna. Kao posebnost apartmana iznajmljivači naglašavaju da se nalazi na samo 1,3 kilometra od Dioklecijanove palače, ističu kuhinju s perilicom posuđa, pećnicom i mikrovalnom, kupaonicu s besplatnim kozmetičkim priborom i sušilom za kosu.

2. Makarska Od dvadesetak apartmana u makarskim stanovima POS-a, od kojih veći imaju prekrasan pogled na more i otoke, zvjezdica od tri do četiri, iz bogate ponude izdvojili smo prostrani apartman "Anda"! Noćenje od 10. do 17. srpnja koštalo bi vas 6112 kuna, da nije već rezervirano. Apartman uključuje terasu gdje možete uživati u jutarnjoj kavi, TV ravnog zaslona, kuhinju s perilicom posuđa, u prizemlju je besplatan parking i dječje igralište, a smještaj je na samo kilometar i pol udaljen od makarske rive. Minimalna duljina boravka u ovom objektu je pet noćenja. Moderan dizajn, mnogo svjetla i kvadrata prednost su ovog ugodnog smještaja. Cijene noćenja u ostalim makarskim stanovima POS-a sežu i do 200 eura.

3. Šibenik Na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 23 i 25, na Šubićevcu u Šibeniku nalazi se čitavo naselje POS-ovih stanova, njih na stotine. Izdvojili smo, po našem skromnom mišljenju, najljepši. Zove se apartman "La Vie". A i cjenovno je prihvatljiv. Noćenje bi vas, prema podacima s Airbnba, došlo tek oko 80 eura za jednu večer. S obzirom na visoku tehnološku opremljenost i frapantan pogled koji puca na pročelje druge POS-ove zgrade, zaista se isplati. Naravno, smještaj uključuje terasu, veliku kuhinju, ogromni dnevni boravak, sobe decentno uređene s, kako piše po oglasima, "ortopedskim madracima". Jednostavno, fantastično.

4. Split Iz bogate ponude turističkog kompleksa POS-Kila, teškom mukom izdvojili smo najljepši. Riječ je o dvosobnom "Sky apartmanu", decentno uređenom, također s terasom odakle puca pogled na čitavo gradsko groblje. Mi, porezni obveznici, preko poticajnih sredstava Republike Hrvatske za izgradnju ovih divnih apartmana utukli smo 37.487.799 kuna pa je i red bio da budu na najvišem nivou. "Sky apartman" od toga ne odskače. Goste dočekuje osvijetljenih 70 metara kvadratnih, modernih linija. I ovdje je čitava sezona već popunjena, iako je cijena noćenja za vrijeme od, recimo, 20. do 25. srpnja, prema podacima s internetske stranice Booking.com, skromnih šest tisuća kuna. Ali ne brinite se, daleko od toga da je ovo jedini apartman POS-a na Kili.

5. Mali Lošinj Stanovi POS-a u Malom Lošinju nalaze se na adresama Creska 21A i 21B. Ondje smo naišli na elegantni apartman "Dora". Ukupno je izgrađeno 20 stanova. Država je dala skoro dva milijuna kuna poticajnih sredstava. Cijena noćenja za turiste u ovo doba godine iznosi oko 700 kuna za četiri osobe. Objekt "Dora" sadrži terasu s pogledom na more, a udaljen je oko 2,1 km od Muzeja Apoksiomena. Apartman je izgrađen 2017. godine i nalazi se na 200 metara od utvrde Kaštel. Smještaj obuhvaća spavaću sobu, dnevni boravak i kuhinju s blagovaonicom.