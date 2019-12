Policija u Hrvatskoj kreće u veliku akciju: Posebno će nadzirati jednu stvar

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Na području zemalja Europske unije provodit će se ciljane aktivnosti vezane uz sigurnost prometa na cestama pa će se tako na području Policijske uprave zagrebačke provesti akcija „Nadzor vozača pod utjecajem alkohola i/ili droga“ i to 13. do 16. prosinca 2019. godine.



Akcijom je predviđeno provođenje mjera na podizanju veće razine sigurnosti u prometu, s ciljem sprječavanja počinjenja prometnih prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i/ili droga, kao i drugih težih prometnih prekršaja - nepridržavanja ograničenja brzine, nepropisnog kretanja kolnikom, nepoštivanja prednosti prolaska, nepropisnog pretjecanja, prekršaja vozača prema pješacima, nekorištenja sigurnosnog pojasa vozača i svih putnika u vozilima, nepropisne uporabe mobitela u vožnji i drugih prekršaja koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreće.



Tijekom preostalog vremena, od 9. do 15. prosinca 2019. godine, u redovnoj službi policijski će službenici pojačano postupati u prometu tj. pojačano će se nadzirati vožnja pod utjecajem alkohola i droga te drugi prekršaji koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa', najavili su iz PU zagrebačke.