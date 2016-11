Pola školjki u Malostonskom zaljevu pojedu jata proždrljivih orada

Foto: Zvonimir Pandza/Vecernji list

"Iz jutra u jutro obilazak parkova s mušulama i kamenicama stonskim školjkarima donosi samo dodatno razočaranje. Jata orada sve su veća i proždrljivija. Zadnjih četiri, pet godina stvarno imamo problem veliki što se tiče orade", kaže za HRT jedan od njih.

"Potpuno su ih pojele. Oko 70 do 80 posto ih je pojedeno. Evo, tu su moja uzgajališta, baš tamo. Tko se razumije, vidi po bidonima da nema robe na parkovima", dodaje drugi.



Malostonski zaljev zaštićeni je rezervat, no u njemu vrijede pravila ribolovnog mora. Za lov na oradu koriste se svi dopušteni alati, ali pomaka nema. Školjkari primjećuju da su orade počele jesti i one školjke koje im dosad nisu bile na jelovniku.



I u najboljim danima školjkarstva, samo deset posto uzgojenih kamenica dočeka prodaju, nakon tri godine rasta. Kad se jednadžbi dodaju sve brojnije orade i sve manje strpljivih školjkara, ova svjetski poznata delicija mogla bi postati ugrožena vrsta.