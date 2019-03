Pokretanjem novog financijskog instrumenta poduzetnici dobivaju novu mogućnost povoljnog financiranja energetske učinkovitosti

Foto: Press

Povodom pokretanja novog financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“, u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije održano je svečano potpisivanje Sporazuma o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Temeljem ovog Sporazuma poduzetnicima će se plasirati 68 milijuna eura, odnosno 511 milijuna kuna, a namijenjen je mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzetnicima registriranim za obavljanje djelatnosti proizvodne industrije i uslužne djelatnosti (turizam i trgovina).

Financijski instrumenti sufinanciraju se u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova i općenito dolaze u obliku kreditnih linija, garancijskih shema i fondova poduzetničkog kapitala. U okviru ovog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“, poduzetnicima će se dodjeljivati povoljni krediti i to u rasponu od 25.000,00 eura do 10.000.000,00 eura, uz nisku kamatnu stopu koja će se određivati prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi. Rok otplate će biti do 17 godina, uključujući do 4 godine počeka. Pored ovako povoljne cijene financiranja, dodanu vrijednost ovih kredita čini i oslobođenje od plaćanja svih naknada čime ovi krediti predstavljaju doista dostupni izvor financiranja za postizanje energetskih ušteda i podizanje konkurentnosti smanjenjem ulaznih troškova.

Ovaj financijski instrument provodit će se putem poslovnih banaka kao financijskih posrednika koje će HBOR odabrati javnom nabavom čime će se osigurati 245 milijuna kuna privatnog kapitala. Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta niža je efektivna cijena financiranja koja će se očitovati kroz nisku kamatnu stopu ovisno o indeksu razvijenosti jedince lokalne samouprave u kojoj se odvija investicija te oslobođenje od plaćanja uobičajenih bankarskih naknada.

Svečanom događaju prisustvovali su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Domagoj Validžić i predsjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Tamara Perko.

„Financijski instrumenti, kao novi i jednostavniji pristup EU sredstvima, prije svega zbog bitno manjih administrativnih zahtjeva, imaju još jednu vrlo važnu značajku, a to je da ih se ponovno upotrebljava nakon povrata. Dakle, kada se vrate u državni proračun, RH će ih koristiti u iste svrhe, čime se novac koji ulažemo u financijske instrumente više puta upotrebljava, odnosno uvjetno rečeno reciklira, što je bitno iz perspektive poreznih obveznika“, izjavila je ministrica Žalac.

Financijski instrument „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“ treći je financijski proizvod u okviru Tematskog cilja 4 „Podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima“, pored financijskih instrumenata „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za javne zgrade“ i „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ koje HBOR također plasira, a namijenjeni su korisnicima iz javnog sektora.

„Osim izravnih učinaka na okoliš i uštede koje će ostvariti naši poduzetnici i javni sektor, provedbom ovih instrumenata očekujemo i druge pozitivne efekte za gospodarstvo kao što je primjerice povećanje ugovaranja izvođenja radova vezanih za ova ulaganja“, izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a te najavila da na jesen kreće i provedba ELENA projekta vrijednog više od 2 milijuna eura.

Ovim sredstvima financirat će se vanjski stručnjaci koji će prihvatljivim korisnicima izrađivati projektnu dokumentaciju za ulaganje u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Izrađena projektna dokumentacija moći će se koristiti za podnošenje zahtjeva za odobrenje sredstava po ovom financijskom instrumentu, ali i za druge kreditne linije kojima se potiče energetska učinkovitost.

Potpisivanjem ovog Sporazuma o financiranju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., pokrenulo je provedbu desetog financijskog instrumenta, čime je hrvatskim poduzetnicima i javnom sektoru stavljeno na raspolaganje ukupno 4,2 milijarde kuna, odnosno više od 550 milijuna eura, za financiranje njihovih investicijskih projekata.