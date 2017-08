Pokrenuto više ovršnih postupaka i 3 arbitraže u Londonu

Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Objavljeno je i da je pokrenuto više parničnih i ovršnih postupaka protiv Agrokora i povezanih društava te 3 arbitraže u Londonu.

"U protekom razdoblju formalno je pokrenut niz sudskih i ovršnih postupaka protiv Agrokora d.d. i povezanih društava. Među njima su i ovršni postupci koje je u Sloveniji pokrenula Sberbank, Ljubljana, a koji su prekinuti po sili zakona, kao i postupci u svezi drugih financijskih obveza prema više trećih, mjeničnih vjerovnika i ugovora o kreditu pred sudovima Srbije i Crne Gore te tri arbitražna postupka pokrenuta u Londonu", navodi se u četvrtak objavljenom izvješću za razdoblje od 11. srpnja do 10. kolovoza.

Postoje saznanja da se pokreću i drugi postupci, ali relevantna pismena još nisu dostavljena tuženim Agrokorovim kompanijama, ističe se u izvješću izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka.

Izvanredna uprava u njemu je objavila i da je pred Sudom pravičnosti Visokog suda Engleske i Walesa (Chancery Division of the High Court of England and Wales) podnijela zahtjev za priznavanjem postupka izvanredne uprave. Sberbank je odgovorila na podneseni zahtjev te je ročište za saslušanje stranaka zakazano za 3. kolovoza 2017. godine odgođeno kako bi se razmijenili dodatni dokazi, navodi se u izvješću.

U njemu se detaljnije iznose i osnovni podaci o stanju u društvima koncerna odnosno polugodišnji podaci o prihodima i EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) za neke ključne kompanije koncerna, uz napomenu da još uvijek traje revizija financijskih izvještaja za 2016. pa podaci za prethodnu godinu nisu mogli biti prikazani za usporedbu.

Konzum: U šest mjeseci prihodi 4,2 milijarde kuna

Pet kompanija iz poslovne grupe maloprodaja i veleprodaja - Konzum, Tiska, Konzum BiH, Velpro centar i Velpro BiH - u razdoblju od siječnja do lipnja ostvarilo je kumulativni prihod od 7,29 milijardi kuna, uz negativnu EBITDA od 234 milijuna kuna.

"Rezultati poslovne grupe maloprodaja su sezonskog karaktera te su kao takvi podložni nižoj profitabilnosti u prva dva kvartala godine. Hrvatske maloprodajne kompanije najbolje rezultate ostvaruju za vrijeme ljetnog turističkog perioda. U razdoblju prije pokretanja postupka izvanredne uprave poslovna grupa maloprodaja i veleprodaja je imala značajnih problema s likvidnošću koji su se manifestirali kroz nemogućnost servisiranja obveza i nabavke roba i usluga. Posljedica toga su bile suboptimalne razine zaliha, negativna percepcija na tržištu te značajan pad broja kupaca. S pokretanjem postupka izvanredne uprave i realizacijom novog financiranja situacija se počela stabilizirati. Broj kupaca i prosječna vrijednost košarice su se oporavili te se približavaju iznosima od prošlih godina", navodi se u izvješću.

Najvažnija maloprodajna kompanija iz sastava Agrokora, trgovački lanac Konzum u prvih je šest mjeseci ostvario prihod od 4,2 milijarde kuna te negativnu EBITDA-u od 75 milijuna kuna.

Tijekom prvih šest mjeseci Konzum se suočio s problemom likvidnosti i solventnosti što je utjecalo na prihode i profitabilnost. Neki od dobavljača su raskinuli odnose s kompanijom što je uzrokovalo manjak zaliha, gubitak kupaca i manju prosječnu vrijednost košarice. Istraživanje tržišta je pokazalo da su glavni uzroci pada prodaje nedostatna zaliha, cijene i negativni publicitet, komentar je tekućeg poslovanja Konzuma.

Tisak je u prvih šest mjeseci ostvario prihod od 973 milijuna kuna, uz negativnu EBITDA od 37 milijuna kuna, a prihodi Velpro Centra iznosili su 894 milijuna kuna, a EBITDA je negativnih 53 milijuna kuna.

Solidni rezultati poslovne grupe hrana

"Poslovna grupa hrana, koja je isto pretežno sezonskog karaktera, ostvarila je u promatranom razdoblju solidne rezultate", ocjenjuje izvanredna uprava u izvješću.



Devet kompanija iz poslovne grupe prehrana - Jamnica, Sarajevski kiseljak i Roto dinamic (voda), Ledo, Frikom i Ledo Čitluk (sladoled i smrznuti proizvodi), Zvijezda i Dijamant (ulje) te PIK Vrbovec (meso) - u šest je mjeseci ostvarilo kumulativni prihod od 3,98 milijardi kuna i operativnu dobit od 521 milijun kuna.

Procijenjeni rezultati za Jamnicu pokazuju da je ta kompanija ostvarila prihode od 645 milijuna kuna te EBITDA 132 milijuna kuna.



"Rezultati prodaje u lipnju su na povijesno visokim razinama, a kompanija je usredotočena na osiguravanje optimalnih razina zaliha za sezonu i ostvarivanje preduvjeta za nastavak rasta prodaje i profitabilnosti", ističu se u komentaru tekućeg poslovanja Jamnice.

Podaci iz izvješća pokazuju i da je Ledo u šest mjeseci ostvario prihode od 488 milijuna kuna, a operativna je dobit iznosila 106 milijuna kuna.

"Problemi s likvidnošću početkom godine negativno su utjecali na razine zaliha gotovih proizvoda, a posljedično i na rezultate prodaje ostvarene u prvih šest mjeseci, posebice u segmentu zamrznutih proizvoda. Kako bi se postigli što bolji financijski rezultati kompanija se usredotočila na ključnu kategoriju - sladoled, u kojoj je ostvaren rast već u prvom dijelu sezone", navode iz Leda.

Zvijezda je u prvih šest mjeseci ostvarila prihode od 306 milijuna kuna, dok joj je EBITDA iznosila 24 milijuna kuna.

"Kako bi se pad prodaje djelomično kompenzirao, kompanija poduzima proaktivne korake s ciljem jačanja izvoza. Rezultat toga je činjenica da je nedavno prvi kontejner majoneze i kečapa dostavljen u Južnu Koreju. Od početka godine prodaja kompanije u izvozu pokazuje porast od 4 posto", ističu iz Zvijezde.

PIK Vrbovec je u prvom polugodištu imao prihode od 823 milijuna kuna te operativnu dobit od 40 milijuna kuna, a Roto dinamic je, uz prihode od 462 milijuna kuna, ostvario EBITDA od 23 milijuna kuna.

Tvrtke iz sektora poljoprivrede s prihodom od 1,35 milijardi kuna

Četiri kompanije iz poslovne grupe poljoprivreda - Belje, PIK Vinkovci, Vupik i Agrokor trgovina - su u razdoblju od siječnja do lipnja ostvarile kumulativni prihod od 1,35 milijardi kuna i operativnu dobit od 141 milijun kuna.

Belje je pritom ostvarilo prihod od 597 milijuna kuna, uz operativnu dobit od 81 milijun kuna.

"Unatoč manjem opsegu proizvodnje, zbog odličnih naturalnih pokazatelja u poljoprivrednoj proizvodnji te optimizacije troškova, ostvarene marže za prvih šest mjeseci 2017. su na visokoj razini - bruto marža 31 posto, a EBITDA marža 14 posto", ističu iz Belja.

Okvirni financijski podaci za prvih šest mjeseci pokazuju da su PIK Vinkovci ostvarili prihod od 148 milijuna kuna, a vukovarski Vupik 134 milijuna kuna te da im je operativna dobit iznosila 15 odnosno 32 milijuna kuna.



Agrokor trgovina je u prvom polugodištu imala prihod od 475 milijuna kuna i EBITDA 13 milijuna kuna, podaci su iz izvješća u kojem se napominje i kako je gubitak povjerenja na tržištu prvenstveno u cijelu grupu, kao i gubitak svih kreditnih limita kod osiguravajućih kuća, doveo do drastičnog pada prihoda u drugom kvartalu te kako mnogi inozemni partneri čekaju rješenje nagodbe kako bi donijeli odluku o nastavku suradnje.