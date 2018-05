Pojavilo se novo ime mogućeg nasljednika Martine Dalić

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Premijer Plenković danas će na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a otkriti ime novog ministra gospodarstva nakon što je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić podnijela ostavku u jeku afere Hotmail. Informacije o nasljedniku M. Dalić posve su proturječne. Dio izvora uvjerava da novi ministar gospodarstva neće biti Tomislav Ćorić, ministar energetike i zaštite okoliša, o kojem se od ostavke Plenkovićeve najbliže suradnice nagađa kao najizglednijem nasljedniku na toj funkciji, piše Večernji list.

– Ćorić neće biti ministar gospodarstva, to će biti ponuđeno osobi iz HDZ-a s kojom PPD ekipa neće biti zadovoljna – tvrdi jedan izvor koji očito aludira na tvrtku Prvo plinarsko društvo te HNS i neke krugove u HDZ-u. Ćorićev je uvjet navodno bio da se Ministarstvo gospodarstva pripoji njegovu Ministarstvu energetike i zaštite okoliša i da, kao i M. Dalić, ima funkciju potpredsjednika Vlade. To navodno nije prošlo i Ćorić, po tim informacijama, više nije u igri. Kao mogući ministar spominje se i Krunoslav Katičić, državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, inače Plenkovićev prijatelj. Dio izvora pak barata starim informacijama da će to ipak biti Ćorić, a da će njegova zamjena u Ministarstvu energetike biti sadašnji državni tajnik Šiljeg.

Prema tim informacijama, zaštita okoliša bi pak bila premještena u Ministarstvo graditeljstva HNS-ova Predraga Štromara. Spominjalo se i da će funkcija potpredsjednika Vlade za gospodarstvo, što je bila Dalić, biti razdvojena od pozicije ministra gospodarstva. U tom se kontekstu pak spominjao HDZ-ov Domagoj Ivan Milošević, kao potpredsjednik Vlade za reforme, ali izvori Večernjeg lista tvrde da to nije točno.