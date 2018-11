Pogledajte kako danas rade trgovački lanci i šoping centri

Foto:GettyImages

Trgovine Lidla neće biti zatvorene na blagdan Svih svetih. Neke će raditi do 14 sati, neke do 18, a neke do 21 sat. Radno vrijeme pogledajte OVDJE.

Neke trgovine Spara i Interspara će biti otvorene i radit će puno radno vrijeme, neke će raditi skraćeno, a neke neće uopće raditi. Sve informacije nalaze se OVDJE.

Konzumovi dućani uglavno će raditi skraćeno. Pogledajte OVDJE.

Dućani Kauflanda radit će po nedjeljnom radnom vremenu. Detaljnije OVDJE.

Svi prodajni centri Plodina na blagdan Svih Svetih radit će kao i svake nedjelje.