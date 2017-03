Poduzetnik ide u Dublin: Plan je ostati i odgajati male Irce

FOTO: Thinkstock

Poduzetnik koji se bavi prodajom informatičkih usluga Josip Almaši gostovao je u TNT-u N1 televizije. On napušta Hrvatsku, odlazi u Irsku.

Njegova tvrtka bavi se open-source elektronikom, na tragu koncepata Raspberry Pi i Arduino, 3D printerima, za koje navodi da su podrška svim start-upima u Hrvatskoj i to vodeći u Hrvatskoj i regiji.



"Poslovanje sam dijelom preselio u Dublin. Zašto? Ovdje je porezno opterećenje je nenormalno. PDV se plaća unaprijed, prije nego što je dodana vrijednost nastala, porez na dobit. Firma ne može tako rasti", kazao je.



Seli se s obitelji, a radnici ostaju, dok će dobit vjerojatno otići u Irsku, navodi on, i to zbog poreznih davanja.



"Ne možemo vlastita sredstva reinvestirati", kazao je, mada po njemu nije ključno bilo ukidanje porezne olakšice na reinvestiranu dobit.



"Ta olakšica nije bila nikakva. Ja govorim o zadržanoj, a ne o reinvestiranoj, koja povećava osnivački kapital firme. To je dobit firme koja se investira u robe, usluge, plaće", kaže Almaši.



Od Irske očekuje blagodati, jer će porez na dobit biti nula posto prve tri godine.



"Nakon toga 12,5, a ako prijavite patent 6,25 posto", kazao je Almaši. Zarađivali bi zato više: ovdje je porezno opterećenje 65 posto, a u Irskoj prve tri godine 23 posto.



"Odrasti u bijedi nikome nije zabavno. Iako sam ja uspješan poduzetnik, to je sveprisutno. Ovdje je milijun ljudi ostalo bez svojih primanja, a da ne kažem da hrvatsko školstvo nije školstvo već indoktrinacija. Ne želim da moja djeca prolaze indoktrinacije, već da se obrazuju i razvijaju", kaže on, dodaje. Upitan znači li to ostanak u Irskoj.



"Da, da, definitivno. Ostati i odgajati male Irce", kazao je.