Počinju prijave za studente na drugi Business Matchmaker

Foto: press

Business Matchmaker je projekt koji studentima završnih godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pruža mogućnost susreta licem u lice s budućim poslodavcem, a kojeg organiziraju Ured za savjetovanje i razvoj karijera Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i studentska udruga eSTUDENT. Prijave za studente počinju 26. veljače i traju do 15. ožujka, a prijaviti se može na službenoj stranici Business Matchmakera . Ove godine, drugi po redu Business Matchmaker održat će se 26. ožujka 2019. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Business Matchmaker je zamišljen kao brz i učinkovit način inicijalnog kontakta između studenata i njihovih potencijalnih poslodavaca. Ovaj događaj predstavlja izazov za studente i pomaže im pri razvijanju sposobnosti samoprezentacije, dok poslodavcima nudi mogućnost selektiranja najboljih kandidata na bazi četverominutnog intervjua na kojem stječu prvi dojam, a zatim i dubinskog dvadesetominutnog intervjua unutar kojega kandidati otkrivaju ostatak lepeze svojih kvaliteta. Business Matchmaker otvara mogućnost studentima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu da prve korake u procesu zadovoljenja profesionalnih aspiracija ostvare kroz ovakav jednostavan, dinamičan i inovativan selekcijski proces još za vrijeme završnih godina svoga studija. Sudjelovanjem na Business Matchmakeru studenti dobivaju iskustvo intervjua s velikim i uspješnim poduzećima, dok za one najuspješnije postoji mogućnost zaposlenja ili dobivanja prakse u nekom od poduzeća. Također, na Business Matchmakeru studenti mogu saznati sve o mogućnostima zaposlenja i razvoju karijere, povezati s drugim studentima te se upoznati s trenutnim tržištem rada.

“Prijavio sam se na Business Matchmaker iz neke osobne znatiželje. Sami koncept tako kratkog intervjua s potencijalnim poslodavcem me zaintrigirao te sam želio to iskusiti iz prve ruke. Iznimno me se dojmilo kako sam u te četiri minute, osim predstavljanja sebe, dobio uvid u svako poduzeće i prilike koje nude nama studentima. Mislim da je Business Matchmaker odlična prilika svakom studentu EFZG-a da dođe u doticaj s tržištem rada i napravi prvi korak prema svojoj željenoj karijeri.”, svoje dojmove sa sudjelovanja na Business Matchmakerua podijelio je Borna Nikolić, student Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Na ovogodišnjem Business Matchmakeru sudjeluju: 24sata, Addiko bank, Atlantic grupa, ATOS IT Solutions and Services, British American Tobacco, Croatia Osiguranje, Deloitte, DIV grupa, Ernst&Young, INA, Kaufland, KING ICT, KPMG, L'Oreal Adria, mStart, Philip Morris Zagreb, Samsung, SofaScore, Syskit, Talentarium, Zagrebačka banka.