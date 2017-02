Počinje prijava za dolazak na listu za gradske stanove, evo tko sve može podnijeti zahtjev

Foto: Duško Marušić / Pixsell

Grad Pule, točnije Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu objavio je u utorak, 7. veljače, javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Pule. Kako doznajemo postojeća Lista za gradske stanove utvrđena je za četverogodišnje razdoblje

i vrijedi do kolovoza ove godine, do kada će biti formirana nova lista za slijedeće četverogodišnje razdoblje.



Kako piše Glas Istre, pravo na podnošenje zahtjeva za najam stana u vlasništvu Grada Pule imaju građani koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području grada Pule najmanje posljednjih deset godina i to bez prekida. Podnositelj zahtjeva i članovi njegova domaćinstva navedeni u zahtjevu, ne smiju imati u najmu stan u vlasništvu Grada Pule ili stan i kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske. Također, zahtjev se može podnijeti ako podnositelj zahtjeva i članovi njegova domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu već otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i otuđili ga po bilo kojoj pravnoj snovi.



Prema odredbama natječaja, ukupni prosječni neto prihod po članu obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini ne

smije prelaziti 50 posto (od posljednjeg objavljenog iznosa prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Hrvatskoj na dan objave javnog poziva). Nadalje, podnositelji zahtjeva ne smiju imati nepodmirenih dugovanja prema Gradu Puli te se nisu smjeli dovesti u nepovoljni stambeni status prodajom ili darovanjem obiteljske kuće ili stana. Navedeni uvjet trebaju zadovoljiti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu. Inače,

članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni drug te osoba koja s njime stanuje - srodnici po krvi u pravoj liniji, pastorčad i usvojenici, usvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama zakona dužan uzdržavati te osoba koja s njim živi u izvanbračnoj zajednici, ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.



Lista prvenstva za davanje stanova u najam određuje se na osnovu slijedećih uvjeta i mjerila: dužine prebivališta na području grada, godina radnog staža, broja članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva, djece na redovnom školovanju, godina života, zdravstvenog stanja (prema invalidnosti i zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva i članova domaćinstva), zatim socijalnog stanja (samohrani roditelj i primatelji pomoći za uzdržavanje).