Pop Up Winter Garden - novootkriveno urbano i cool mjesto koje odstupa od klasične adventske ponude

Foto: Press

Zagrebačkom Adventu koji se i ove godine natječe za titulu najboljeg europskog božićnog sajma prema kriterijima portala European best destinations (EBD) u četvrtak se pridružuje još jedna lokacija. Naime, službenim otvorenjem 8. prosinca u 17 sati započinje Pop Up Winter Garden ili gastro, ugostiteljsko – glazbeni i kulturni projekt kojem je glavni cilj biti prepoznat kao novootkriveno urbano i cool mjesto koje odstupa od klasične adventske ponude. Ideja je bila okupiti i spojiti tri najpoznatija zagrebačka Gardena, i to Swanky Monkey Garden, The Garden Brewery te A most unusual garden u jedan veliki Pop Up Winter događaj smješten na posebnoj lokaciji Ljetne pozornice Tuškanac. Okruženje magične park šume Tuškanac unosi dašak mističnosti u cijelu priču, komentirali su organizatori iz Urban Entertaimenta izbor lokacije.

"Cijeli koncept imat će neklasičan jedinstveni urbani izgled te će umjesto tradicionalnih kućica i sličnih objekata biti postavljeni kreativno dizajnirani brodski kontejneri, a ekipa iz Lapo Lapo Street Art Studia izradit će raznovrsne instalacije koje će biti izložene u Pop Up Winter Gardenu i moći će se razgledati tijekom cijele manifestacije, a u planu je i tzv. work in progress instalacija" rekao je Igor Lešković iz Urban Entertaimenta za Poslovni dnevnik.

I dok će već na otvorenju nastupiti dva DJ-a, pri čemu iz Hrvatske dolazi Phill Jackson, a iz Birminghama Big Danny Kane, naglašeno je kako će cijeli program biti više no raznovrstan kao i da Pop Up Winter Garden donosi i pregršt hrane za koju će biti zaduženi Submarine BBQ i Toasteria by Trapula. Uživat će i najmlađi pa su tako pripremili dječji program koji uključuje kreativne radionice pod vodstvom Centra za kulturu i film Augusta Cesarca i doček dječje Nove godine 31. prosinca u podne na kojem će se djeca moći okušati i u razbijanju Grinch pinnate. Nadalje, do kraja prosinca svi koji posjete zimsku varijantu ljetne pozornice kina Tuškanac na raspolaganju imaju i filmske večeri čime je njihova ponuda sasvim zaokružena, poručuju iz Urban Entertaimenta.