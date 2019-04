Za rješavanje PLIVINOG slučaja prijavila su se čak 22 studentska tima koja će svoja rješenja pripremati do sredine travnja

Uspješna suradnja PLIVE s akademskom zajednicom i studentskom populacijom nastavlja se i ove godine, a u nizu aktivnosti na kojima surađujemo sa studentskim udrugama naš Centar financijskih aktivnosti odlučio se uključiti u studentsko natjecanje Case Study Competition.

Riječ je o vodećem regionalnom natjecanju u rješavanju stvarnih poslovnih slučajeva s kojima se neko poduzeće susrelo ili predviđa da će se susresti, a namijenjeno je proaktivnim studentima različitih interesa. Održava se već petnaestu godinu zaredom, a PLIVA je i prethodnih godina sudjelovala s temama iz različitih područja. Kompanija predlaže i zadaje temu, a studenti rješavaju prave poslovne slučajeve. Na taj način studenti dobivaju priliku pokazati svoja znanja, ideje i mogućnosti te ostvariti kontakte i povezati se s potencijalnim budućim poslodavcima iz različitih gospodarskih sektora, a one najbolje očekuju i vrijedne nagrade.

Podrška financijskom poslovanju u više od 20 zemalja

PLIVIN tim Centra financijskih aktivnosti, koji u svom svakodnevnom radu podržava financijsko poslovanje Teve u više od 20 zemalja, za ovogodišnje natjecanje osmislio je zanimljivu i izazovnu temu u kategoriji trendova budućnosti naziva „Future of Finance: E-invoicing versus Robotics in Accounts Payable”. Riječ je o aktualnoj temi s obzirom na to da tim Centra financijskih aktivnosti konutinuirano radi na implemetnaciji novih, visoko automatiziranih i robotiziranih tehnologija u svoje poslova

PLIVIN centar financijskih aktivnosti i studenti zajedno transformiraju budućnost financijanje kako bi dodatno olakšali, ali i ubrzali poslovne procese. Uz uvođenje novih tehnologija, ovaj mladi i motivirani tim radi i na proširenju broja tržišta te ovih dana otvara pedesetak novih radnih mjesta koja će biti odgovorna za tržišta Sjeverne Amerike. To ga, između ostalog, čini pravim mjestom za buduće stručnjake koji će moći iz prve ruke iskusiti rad u multikuturalnom okruženju.

Za rješavanje slučaja prijavila su se čak 22 studentska tima koja će svoja rješenja pripremati do sredine travnja, a na raspolaganju će im biti i članovi tima Centra financijskih aktivnosti u ulozi mentora kako bi im pobliže predstavili detalje i pomogli u radu na slučaju. Krajem travnja i početkom svibnja timovi čija rješenja budu ocijenjena kao najuspješnija dobit će priliku predstaviti svoje zaključke u Centru financijskih aktivnosti, a pobjednike očekuju i vrijedne nagrade te mogućnost studentske prakse u PLIVI. Upravo mogućnošću studentske prakse PLIVA želi studente dodatno motivirati na sudjelovanje u ovakvim projektima, omogućiti im da steknu dodatna znanja i vještine rada u praksi te da iz prve ruke upoznaju kako izgleda rad u multikulturalnom okruženju centra financijskih aktivnosti. Studentima je natjecanje ujedno prilika da ostvare kontakt s potencijalnim budućim poslodavcima iz različitih gospodarskih grana.

Rad u dinamičnom okruženju internacionalne kompanije

„Drago nam je što imamo priliku biti dio ovog projekta jer smo svjesni koliko je važno ulagati u generacije koje dolaze. Želja nam je zainteresiranim studentima dati mogućnost da se bolje upoznaju s aktivnostima kojima se bavimo, dinamičnim okruženjem internacionalne kompanije koje se neprestano razvija i raste te da se okušaju u poslovnim izazovima koji su dio naše radne svakodnevice”, ovom je prilikom izjavio Dheeraj Nagpal, viši direktor financijskih operacije Europe.