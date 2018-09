Luksuzni preobražaj turističkog bisera: Sve više poduzetnika okreće se drugačijem konceptu turizma i ne pitaju za cijenu

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Nacionalni park Plitvička jezera toliko je spektakularan da zapravo ne zaslužuje ništa slabije od luksuza, uz maksimalno poštivanje prirode i održivosti, ma koliko koštalo. Time se počelo voditi sve više poduzetnika koji na Plitvicama grade nove luksuzne turističke sadržaje i smještajne kapacitete, s posve drukčijom filozofijom od one koja se i dalje masovno razvija na Jadranu.

Fenomen Plitvice jedna je od takvih investicija koja se pokazala punim pogotkom, resort nadomak plitvičkog Velikog slapa u samo pola godine rada već postiže prosječnu zauzetost od gotovo 60 posto, a 90 posto u rujnu.

Investitor Božo Čulo, vlasnik Partner banke i tvrtke Potestas u čijem su sastavu Hotel Park u Splitu i vila Petra na Braču, na zemljištu s tek par kuća koje je bilo svojevrsno obiteljsko nasljeđe odlučio je investirati u luksuzan resort kamo će slati svoje jadranske goste, željne mira i ljepote kakve se može naći samo na Plitvicama.

Kako se radi o objektu smještenom u NP Plitvička jezera, ulaganje je bilo veliko, u 18 smještajnih jedinica s ukupno 44 postelje i popratne sadržaje uloženo je oko 35 milijuna kuna, dijelom i stoga što se unutar parka moraju poštivati posebna pravila gradnje i infrastrukture.

Oaza komfora i spokoja

Resort koji je nalik starom ličkom selu, prostire se na 142 tisuće četvornih metara, s osam kućica koje nose imena plitvičkih jezera, građenih od lokalnih materijala, drveta i kamena.

Osim smještaja gostima su na raspolaganju dvorana za sastanke i restoran, wellness te zasad dječje igralište, quadovi i električni bicikli za najam. U planu su još izgradnja sportskog centra s igralištem za mali nogomet, teren za badminton, jogu na otvorenom, vrt. Iako u naselju postoji prirodan amfiteatar na čijem se mjestu lako može zamisliti veliki bazen, takve intervencije u nacionalnim parkovima nisu dozvoljene.

“Umjesto bazena tamo će se stoga održavati koncerti i predstave, možda već i od ove jeseni”, otkrio nam je Joze Tomaš, direktor tvrtke Potestas na studijskom izletu za novinare kojeg su u Fenomenu Plitvice organizirali sredinom rujna. Ljetne temperature omogućile su nam da zavirimo u svaki kutak resorta, osim u najskuplji apartman koji je bio zauzet. Naime, rezultati zasad pokazuju da za ovakvim proizvodima postoji snažan interes, unatoč visokim cijenama najma kućica koje nisu ispod 250 eura po noćenju, a najskuplja kućica se kreće oko 1000 eura po noćenju.

“Željeli smo zadovoljiti sva pravila o zaštiti okoliša. Danas se, recimo, u naselju čak ni rublje ne pere, nego ga vozimo na pranje u Zagreb. Kućicu po kućicu gradili su najbolji lokalni majstori s najkvalitetnijim lokalnim materijalima, a inzistirali smo na tradicionalnim konstrukcijama od drvenih greda i krovovima od drvene šindre. Da bi ovakvi projekti bili uspješni iznimno je važna sinergija investitora s lokalnom sredinom i odgovorno ponašanje prema okolišu. To nam je uspjelo i stvorili smo oazu spokoja i komfora, mislim da se naš slogan Gdje luksuz susreće prirodu (Where luxury meets nature) danas odražava u svakom detalju”, kaže direktor Potestasa. Dodaje kako je važnost ovog projekta prepoznata i od strane EU koja je subvencionirala sredstva iz strukturnih fondova. To je ujedno drugi projekt tvrtke Potestas koji je sufinanciran iz strukturnih fondova EU, prvi projekt bio je renovacija, izgradnja i nadogradnja hotela Park u Splitu.

Voditelj resorta Martin Božić otkriva kako su najbrojniji gosti zasad Nijemci i Austrijanci, no plan je privlačenje i domaćih gostiju kroz team buildinge, korporacijska putovanja. Zanimljivo je da, za razliku od većine poduzetnika na Jadranu, u Lici nemaju problem sa zapošljavanje. U Fenomenu Plitvice trenutačno su 24 zaposlena, a s proširenjem sadržaja bit će potreba za dodatnim zapošljavanjem.

Pohvalne recenzije i najveće ocjene

Osim šefa kuhinje koji je Slavonac, u Fenomenu rade lokalci koje nije blilo problem pronaći, a na rezervacijskim portalima već nižu pohvalne recenzije i najveće ocjene.

S kadrovima nema problema ni Zvonimir Petričević, zagrebački poduzetnik ličkih korijena koji je prodao svoj biznis s vodom da bi se posvetio luksuznom turizmu na Plitvicama, gdje vidi velik potencijal. U Općini Vrhovine Petričevićeva tvrtka Eco resort gradi Big Bear Plitvice Resort, moderno kamping odmaralište vrijednosti čak 20 milijuna kuna. Big Bear Plitvice resort imat će 100 smještajnih jedinica, 32 luksuzne mobilne kućice i 60 mjesta za kampere, etno dućan, suvenirnicu te etno restoran za 150 ljudi.

“Cilj je zadržati i predstaviti ličku tradiciju kroz vrhunsku ponudu, koja se sve više traži u globalnom turizmu. Iako smo izvan NP i nemamo tako stroga pravila gradnje, nastojat ćemo graditi uz maksimalno očuvanje prirode i održivosti, od korištenja solarnih panela nadalje, kaže Petričević. Otkriva da im je na raspolaganju i više radnika nego što trebaju. “Dobrim plaćama smo stanovnike ovog kraja uvjerili da im se više isplati ostati u Lici nego seliti u Irsku”, jasan je investitor, koji inače na istoj lokaciji već planira drugu fazu ulaganja u hostel, te taj projekt planira prijaviti i za EU fondove.

Petričević je inače u realizaciji projekta jako zadovoljan podrškom države kroz Hamag Bicro, koji im je dao jamstva za zaduživanje kod komkercijalnih banaka. Od ideje do otvaranja kampa proći će samo godinu i pol. U Turističkoj zajednici općine Plitvička jezera, kažu kako se ovakvi projekti uklapaju u lokalne turističke ambicije da se što više posjetitelja Nacionalnog parka i okolnih mjesta dulje zadrži na njihovu području.

MINUS NEMA

“Zasad turisti kod nas prosječno ostaju dan i pol do dva, a cilj je zadržati ih bar tri-četiri dana”, ističe direktorica Turističke zajednice općine Plitvička jezera Maja Šikić, koja otkriva da je u prvoj polovici godine NP Plitvička jezera posjetilo 625.161 gostiju, 6,2 posto više nego lani, dok je s 354 tisuća noćenja od početka godine do kraja kolovoza ostvaren plus od čak 13 posto.

U dva ljetna mjeseca, na području općine Plitvička jezera zabilježen je neznatan pad dolazaka i noćenja. I u Nacionalnom parku je bilo nešto manje posjetitelja, primjerice u srpnju ga je posjetilo 313.254 gostiju, oko 21 tisuću manje u odnosu na isti mjesec lani.

Pad je međutim ono što se priželjkuje, u NP Plitvička jezera skupljim ulaznicama i novim marketinškim aktivnostima u ovoj godini počelu su planski smanjivati brojnost gostiju u dva ljetna mjeseca.

Na razini cijele Ličko-senjske županije kumulativno gledano minusa nema. Direktor županijske Turističke zajednice Ivan Radošević otkriva da su ove godine do rujna ugostili šest posto više turista nego lani u tom razdoblju, a s 2,8 milijuna noćenja lanjski je rezultat nadmašen za 3,6 posto.