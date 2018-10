Plitvice spuštaju cijene ulaza za 75 posto: U cijeni je i vožnja panoramskim vozilom te električnim brodom

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Nacionalni park Plitvička jezera ovaj mjesec organizira takozvani Obiteljski tjedan ili, kako je ove godine nazvan, Promotivni tjedan, u kojem zapravo pozivaju domaće posjetitelje koji tijekom vrhunca sezone, u srpnju, kolovozu i rujnu, izbjegavaju Plitvice zbog velikih gužvi, ali i jako visokih cijena. Naime, u srpnju i kolovozu jedna ulaznica košta čak 250 kuna, piše Večernji list.

No, u Promotivnom tjednu, koji traje od 5. do 14. listopada, cijene ulaznica su i do 75 posto niže. Tako cijena ulaznice za odraslog čovjeka sada iznosi 50 kuna, a inače tijekom listopada stoji 150 kuna. Za studente je 30 kuna (nakon 14. listopada 100 kuna), djeca između sedam i 18 godina u Promotivnom tjednu plaćaju 20 kuna (umjesto 80 kuna), a djeca mlađa od sedam godina mogu besplatno šetati oko jezera.

U cijeni je, osim osiguranja, i vožnja panoramskim vozilom te električnim brodom.

U Promotivnom tjednu znatno su niže i cijene u restoranima na Plitvicama, gdje se sada ručak može pojesti po cijeni od 70 do 120 kuna po meniju.