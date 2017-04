Plenković stao iza Marića i po cijenu pada koalicije

Premijer Andrej Plenković i čelnik Mosta Božo Petrov

Zdravko Marić uživa moje povjerenje, a ako će ga netko maknuti iz moje Vlade, to ću biti ja. Poruka je to koju se može izvući iz jučerašnjeg, za naše prilike premijernog showa na Markovu trgu, kojeg je priredio premijer Andrej Plenković. Posve smiren, na sjednici Vlade pokrenuo je razrješenje tri Mostova ministra koji su pri glasanju odbili dati potporu ministru financija Zdravku Mariću, čiji je opoziv zatražio oporbeni SDP.

No, za Plenkovića nema sumnje - ima potrebnu parlamentarnu većinu, Marić je kvalitetan i odgovoran član njegove vlade, a s onima koji u Vladi nisu partneri neće surađivati. Suprotno prvom dojmu, iz kasnijeg Plenkovićevog nastupa pred kamerama evidentno je da je odluka o razrješenju Mostovih ministara nije niti najmanje ishitrena i spontana, već pripremana posljednjih tjedan dana, od kada je predsjednik Mosta Božo Petrov zauzeo stav da Marić ne uživa povjerenje njegove stranke. Između redaka, Petrovu je šef HDZ-a dao tjedan dana da se pozicionira između aktivnog bavljenja politikom na nacionalnoj razini i fokusa na lokalnu razinu. Sudeći i po dnevnom redu jučerašnje sjednice na kojemu su se našle bitne odluke iz koalicijskog dogovora poput zakona o HRT-u, državnoj arhivskoj građi i HNB-u, Mostu je do zadnjeg trenutka ostavljen prostor za odluku o tome ostaje li partner Plenkovićeve vlade.

Procjene političkih analitičara o Mostovom nastupu ne idu u korist jačanja te opcije na političkoj sceni, osim na lokalnoj razini. Tomu u prilog ide i činjenica da je Most već jednom srušio vladu i time pokrenuo izvanredne parlamentarne izbore. Plenković je, pak, jučer bio siguran da se to ovog puta neće dogoditi. Ima, tvrdi, dovoljan broj ruku u Saboru da osigura imenovanje novih ministara u svom timu. Na upite novinara znači li to definitivan razlaz i pucanje koalicije s Mostom, Plenković ne precizira, tek poručuje da će se "vidjeti uskoro tko će biti oni koji će poduprijeti parlamentarnu većinu", ali i da HDZ dosad nije vrbovao i tražio prelazak ijednog saborskog zastupnika u klub HDZ-a. Drugim riječima, poštivao je partnerstvo, ali nakon što su Mostovci u slučaju Marića "prešli granicu", stvari se, po svemu sudeći, mijenjaju.

25 izvršnih direktora imao je Agrokor, Marić je bio jedan od njih

Za popunjavanje upražnjenih mjesta ministara unutarnjih poslova, pravosuđa i zaštite okoliša i energetike, kao i za stabilnost vlade potrebno je 76 glasova u Saboru, a ma koliko oporba, u prvom redu SDP, priželjkuje drugačiji rasplet, Plenkovićev jučerašnji nastup govori da je za njega kriza u Vladi okončana, te je spreman ići dalje. Prve reakcije oporbenjaka pokazale su njihovu nepripremljenost za ovakvu izvanrednu situaciju, no znakovita je bila poruka HNS-ovog šefa Ivana Vrdoljaka, koji premda otklanja mogućnost partnerstva s Plenkovićevom Vladom, nastupa posve suprotno od čelnika SDP-a Davora Bernardića. Tvrdi da bi za stabilnost zemlje suludo bilo ići u nove izvanredne izbore, jer bi to bili treći izbori u 18 mjeseci.

Marić, oko čijeg se opoziva Most nije držao jednako kao u ranijem slučaju ministra znanosti Pave Barišića, najpopularniji je i najučinkovitiji ministar u Plenkovićevoj Vladi. Pozivanje na njegovu smjenu u uvjetima kada se konačno bilježe pozitivna kretanja u gospodarstvu, Plenković očito može progutati kada ono dolazi od oporbe, kojoj je traženje slabih točaka i rušenje vladajućih političara prirodan posao, no partnerima u Vladi to ne dopušta. U sjeni šoka Plenkovićeve odluke ostala je argumentacija kojom Vlada Marića brani od "aluzija na sukob interesa", njegove uloge o donošenju odluka HBOR-a vezanih uz kreditiranje Agrokora, te činjenicu da je nakon odlaska iz Ministarstva financija i potom povratka na sadašnju poziciju Marić bio u Argokoru.

Vlada ga među ostalim pokriva time što je bio samo zaposlenik u koncernu, jedan od 25 izvršnih direktora i nije pisao financijska izvješća Agrokora, te nema odgovornosti za procese koji se "vrte" zadnjih tjedana. Ovim odgovorom, a posebice kada ga još odobri dovoljan broj ruku koje Plenković tvrdi da ima u Saboru, Mariću se u naravi daje i službena dozvola za vraćanje u svoj redovni posao i u dijelu koji se doticao Agrokora, a iz kojeg se dosad, zbog pritužbi za sukob interesa, Marić izuzimao. Donekle tu mu je rampu Vlada podigla i donošenjem Lexa Agrokor, u čijem je izglasavanju na koncu sudjelovao i sam Marić, no sada ukazanim povjerenjem punu odgovornost za njegov rad preuzet će Andrej Plenković.