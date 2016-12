Plenković potvrdio: Električna energija neće poskupjeti

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Plenković je rekao da ministarstvo nadležno za energetiku priprema uredbu i rješenje, a da će se tijekom 2017. tražiti dugoročno rješenje.

Upitan o mogućim tužbama distributera električne energije, odgovorio je kako će se za to naći rješenje te da je u ovom trenutku važno da građani ne budu ti koji plaćaju veće račune.

Na pitanje hoće li građani ući sretniji u Novu godinu, Plenković je odgovorio da je ova godina bila "vrlo politična" te dodao kako su gospodarski pokazatelji dobri te je izrazio nadu u trend gospodarskog rasta.

"Vidjeli ste da smo jučer isplatili božićnice, podigli minimalnu plaću te postigli dogovor s sindikatima državnih službi", rekao je. Nadam se, nastavio je, da ćemo u tom tonu ići i prema dogovoru sa sindikatima javnih službi.

Ocijenio je da će iduća godina biti godina gospodarstva i poduzetništva, uz što veća rasterećenja i pravnu sigurnost, predvidljivost i poticaje za ulaganja.

Izgledi stabilnog kreditnog rejtinga koje nam je dao 'Standard and poors' upućuju na zaključak da bismo, ako nastavimo s tim trendovima u širem europskom pozitivnom ozračju, mogli dići kreditni rejting na razinu investicijskog a to bi tada imalo reperkusije na kamatnu stopu pa i na kamatne stope prema građanima. To je naš cilj - nastavak gospodarskog rasta i fiskalne konsolidacije, dodao je.

Plenković je rekao na pitanje hoće li uzeti neki predah odgovorio da neće i da nakon praznika u utorak kreće s daljnjim radom te naveo da će u četvrtak biti puno tema na dnevnom redu sjednice Vlade, a slijede i pripreme za intenzivnu 2017.

Na novinarski upit komentirao je odblokiranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije i Europske unije rekavši da to pitanje ne treba dramatizirati te da je bitno da su Hrvati i hrvatska manjina u Srbiji zadovoljni.

"Očekujemo provedbu dogovora koji je potpisan i pratiti ćemo tu temu s velikom pozornošću", dodao je.

Zaželio je svima blagoslovljen i sretan Božić i sve najbolje u 2017. godini.