Plenković obećao izgradnju brze ceste

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković nazočio je u subotu poslijepodne obilježavanju 30. godišnjice osnutka HDZ- a u Imotskom gdje je tamošnjem stanovništvu obećao izgradnju brze pristupne ceste od Zagvozda do Imotskog koja bi trebala biti gotova do 2023.

Premijer je podsjetio da je vlada pod njegovim vodstvom uputila puno dobrih poruka i projekata Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i Imotskom i Imotskoj krajini. Istaknuo je kako su takvu poruku poslali i otvaranjem dnevne bolnice u Zagvozdu na čemu su, dodao je, radili od prvoga dana mandata.

"Nadam se da sada imate bolju uslugu, da su liječnici došli k vama i da ne morate odlaziti u Split. Na taj način štedite vrijeme, a zdravstvene usluge su bolje, brže i kvalitetnije. Otpisali smo i dug gradu Imotskom u iznosu od 34 milijuna kuna. Taj dug godinama je stajao nad vama kao svojevrsna zapreka normalnom razvoju", rekao je premijer Plenković.

Izvijestio da se trenutačno gradi Postaja granične policije koja će biti gotova sljedeće godine, istaknuvši da je i to važna poruka u pogledu sigurnosti, migracija i boljih odnosa za naše ljude bez obzira s koje su strane granice.

Plenković je podsjetio je da je njegova vlada ukinula tunelarinu u tunelu Sv. Ilija i tako je Imotska krajina praktički besplatno spojena s Makarskom rivijeromm odnosno povezano je zaleđe i hrvatsko priobalje. Dodao je kako je tu i projekt aglomeracije vrijedan 161 milijun kuna, financiran europskim novcem a pred vladom je zadaća da projekt realizira.

Snažan je to signal da vlada želi podići kvalitetu života svih stanovnika Imotske krajine, ustvrdio je premijer rekavši kako još treba završiti gradnju braniteljskih stanova, izgraditi POS-ove stanove.

Brza cesta Zagvozd-Imotski do kraja idućega mandata HDZ-ove vlade

"Ali i ono možda najvažnije, a to je izgradnja brze pristupne ceste od Zagvozda do Imotskog koja mora biti izgrađena do 2023., moramo pronaći sredstva za to, radi se dokumentacija, te se tako treba brže i učinkovitije povezati na auto cestu jer to Imotski i Imotska krajina zaslužuju. Obećajem vam na kraju idućega mandata HDZ- ove vlade - imat ćete tu cestu od Imotskoga do Zagvozda”, poručio je premijer.

Dodao je kako je na dnevnom redu i pitanje staroga duga Fondu za zaštitu okoliša, u iznosu od 11 milijuna kuna, najavio da će o tomu idući tjedana razgovarati s čelnicima Fonda, ministarstvima financija i zaštite okoliša, te pronaći pravno održivo rješenje.

Imoćane je pozvao na otvorenu suradnju, istaknuvši da su im vrata svih ministarstava širom otvorena kako bi se pomoglo razvoju ovoga kraja, te ustvrdio da Imotski u sljedećem mandatu zaslužuje sjednicu Vlade.

Govoreći o predstojećim unutarstranačkim izborima premijer je ocijenio da su svi nezadovoljni što nisu pobijedili na predsjedničkim izborima posebno zato što su se svi izrazito potrudili i ostvarili sjajan rezultat u drugom krugu i u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"Iz ovoga rezultata moramo izvući pouke, moramo vidjeti što smo mogli učiniti bolje, a što moramo bolje na parlamentarnim izborima ove godine", poručio je Plenković.

Istaknuo je kako je vlada u mandatu praktički realizirala sve što je obećala, Hrvatska je stabilna, uvažena i prepoznata zemlja, gospodarski se zdravo razvija, razdužujemo se, smanjujemo javni dug, rasterećujemo građane i gospodarstvo poreza, smanjujemo administrativna opterećenja.

"Koristimo članstvo u EU kao polugu našeg razvoja, imamo investicijski kreditni rejting, smanjili smo kamate na zaduživanje države što je rezultiralo manjim kamatama za gospodarstvo i građane, a na tom tragu ćemo i nastaviti”, najavio je Plenković.

Unutarstranački izbori moraju se provesti demokratski

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava istaknuo je da je Imotski grad prijatelj Vukovara, ali i grad koji je tijekom povijesti i Domovinskog rata podnio ogromne žrtve za slobodnu i neovisnu Hrvatsku.

"Mislim da je poruka s izbora za predsjednika jasna. Moramo promijeniti pristup i to unutar obitelji, odnosno HDZ- a, bez i jednoga trenutka primisli da je bilo tko u stranci suvišan, nepoželjan, da nije dobrodošao nego dapače da trebamo argumente staviti na stol i vidjeti koji je pravac koji očekuje hrvatski narod očekuje", istaknuo je Penava.

Smatra kako se unutarstranački izbori moraju provesti demokratski, da svi dobiju jednake šanse i da članstvo odluči o tome tko je najbolji za perspektivu HDZ- a i hrvatske države.

Davor Ivo Stier izjavio je pak kako je demokracija dobra stvar jer jača HDZ i podrazumijeva da postoji sustav da članice i članovi mogu izabrati između opcije koja će ponuditi kontinuitet i alternative koja će ponuditi promjene.

"Članice i članovi moći će izabrati, a nakon toga će se morati 'staviti glave skupa', pripremiti se i pobijediti na parlamentarnim izborima", poručio je Stier

Zaključio je kako je poruka i sa svih stranačkih skupova da se ne treba bojati demokracije, a unutarstranački izbori prilika su da iz njih HDZ izađe jači i pobijedi na parlamentarnim izborima.