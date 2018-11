Plenković o uvođenju eura: To je riješeno

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Odgovarajući na upit novinara o referendumu o uvođenju eura, premijer je rekao da je to riješeno.



"Kada smo imali referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji glasali smo o Ugovoru o pristupanju. U Ugovoru o pristupanju stoji da će Hrvatska pristupiti europodručju. Prema tome, referendum je održan", rekao je Plenković koji u Opatiji sudjeluje na Međunarodnoj konferenciji studenata prava "Elsa".



Odgovarajući na novinarski upit o izgledima Hrvatske da već 2020. uđe u europski tečajni mehanizam (ERM II), premijer je kazao da imamo dobre pokazatelje kad je riječ o ispunjavanju Maastrichtskih kriterija, imamo strategiju za uvođenje eura, priprema se pismo koje će uputiti ministar financija i guverner HNB-a koje se odnosi na korake koje ćemo učiniti da bismo ušli u tečajni mehanizam, a koji je preduvjet za ostvarivanje članstva u europodručju.



Na upit o dilemama je li uvođenje eura i odricanje od dijela suvereniteta, premijer ističe kako se "Europska unija bavi okupljanjem suvereniteta i time jačanjem svih država koje su u europskom projektu".



"Euro je jedna od tješnjih integracija (...) Naš cilj je tu sasvim jasan, strateški određen, referendumom potvrđen i prihvaćen i u pristupnim pregovorima i ugovorom i pristupanju. Sve je to dio procesa europskog projekta koji je od 1990. strateško određenje svih hrvatskih vlada, svih sabora, svih vodstava. I tu nema nikakve dileme. To je politika kontinuiteta i onoga što je u interesu Hrvatske", zaključio je premijer Plenković.