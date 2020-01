Plenković: Ne osjećam se odgovornim za poraz Grabar-Kitarović

Foto: Tomislav Miletić / Pixsell

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak kako se ne osjeća odgovornim za poraz Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima istaknuvši da su na Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću dobili unisonu potporu svih za smjer u kojem stranka ide.

„Ne. Ono što je jako važno je da moramo vidjeti koji su razlozi za ovakav rezultat. Dapače, mi smo dali sto postotnu podršku”, rekao je Plenković novinarima nakon četverosatne sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a upitan osjeća li se odgovornim za poraz Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima.

Unisona potpora smjeru stranke i politici Vlade

Naglasio je kako joj je od prvog trenutka dao maksimalnu potporu i u suradnji tijekom mandata Vlade i njezina mandata kao predsjednice Republike, u lipnju kada su obilježavali 30. obljetnicu stranke te kroz predstavljanje njezina programa i tijekom cijele kampanje.

Istaknuo je da su na Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću dobili unisonu potporu svih da je smjer stranke i politika koju vodi Vlada na tragu onoga što su temeljne vrijednosti HDZ-a, bilo da je riječ o političkim, ekonomskim, socijalnim ili vanjskopolitičkim temama.

„Svi odabiri koje smo napravili su u skladu s našim programom i vrijednostima”, kazao je.

Najavio je da će sve HDZ-ove županijske organizacije idućih dana napraviti svoju političku analizu i vidjeti gdje su razlike u brojevima u odnosu na potporu iz 2014. i 2015. godine te rezultate drugih izbora, s posebnim naglaskom na urbane sredine gdje su vidjeli određenu evoluciju u biračkom tijelu.

Poručio je i da će u idućim danima biti još sastanaka te će vidjeti koje poteze još treba napraviti nakon predsjedničkih izbora kako bi se kvalitetno pripremili za buduće izborne izazove u ovoj godini.

Vezano uz rezultate predsjedničkih izbora Plenković je rekao da je na sastanku dao vlastitu cjelovitu analizu jer ga i osobno zanima koji su sve razlozi i uzroci takvog rezultata, ne želeći iznositi podatke nego kazavši da će to zadržati za interna stranačka tijela.

Na pitanje je li se na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća govorilo i o nečijoj odgovornosti rekao je da je to bila politička rasprava na kojoj su pokušali zajedno raspraviti, razumjeti i analizirati razloge takva rezultata predsjedničkih izbora.

„Oni su vrlo slojeviti, ima niz aspekata koji su utjecali na to. Ovo je bila interna, prva politička analiza. Čut ćemo političke ocjene svih kolega nakon što održe sjednice svojih županijskih odbora. Ovaj proces zahtijeva još dosta analiza i promišljanja. Očito se neki fenomeni u hrvatskom društvu događaju, a mi kao stranka, i to najodgovornija i najsnažnija, moramo na to pronaći odgovore”, poručio je Plenković.

Upitan koji su ključni razlozi rezultata u Istarskoj i Međimurskoj županiji i Gradu Zagrebu, gdje je Zoran Milanović osvojio većinu glasova, smatra da je došlo do velike mobilizacije lijevoga spektra - osobito u zapadnim županijama i Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj županiji. Stoga te razlike u brojevima nisu mogli nadoknaditi ni u 12 županija u kojima je HDZ pobijedio.

„U nekim dijelovima Hrvatske koji su tradicionalno skloniji HDZ-u, objektivno živi nešto manje ljudi”, rekao je.

Plenković je kazao i da je u drugom krugu bilo primjetno da je veliki broj birača ljevice, naročito u urbanim sredinama i zapadnim županijama, u izborima koji su bili jedan na jedan doveo do rezultata kakav jest.

Bez odgovora na pitanje hoće li biti raspuštanja organizacija

Predsjednik HDZ-a nije želio konkretno odgovoriti na upit hoće li biti raspuštanja pojedinih stranačkih organizacija poručivši da će razmotriti koje će poteze dalje napraviti.

Upitan je li podrška zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića bila kobna za rezultat u Gradu Zagrebu kratko je rekao: "Sve smo aspekte analizirali".

Negirao je da je na sastanku bilo riječi o Zoranu Milanoviću i suradnji s njime.

Vezano uz kritike Mire Kovača i Davora Ive Stiera, koji u svojim izjavama kritiziraju smjer u kojem ide stranka, Plenković je kazao da ne zna što oni u ovom trenutku misle, a nisu ni bili na današnjem sastanku jer nisu članovi Predsjedništva ni Nacionalnog vijeća HDZ-a.