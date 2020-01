Plenković je pronašao glavnog krivca za izborni poraz, jasno je rekao tko je presudio

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Čestitam Zoranu Milanoviću na osvojenom većinskom povjerenju hrvatskih birača u drugom krugu predsjedničkih izbora. Želim mu uspjeha u radu i surađivat ćemo sukladno našim ustavnim ovlastima i zakonskim odredbama”, rekao je Plenković novinarima nakon završetka predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio SDP-ov kandidat Zoran Milanović.

Dodao je i da će još sinoć nazvati Milanovića i čestitati mu na pobjedi.

Plenković je kazao kako očekuje da će s Milanovićem biti tvrda kohabitacija u skladu s Ustavom RH i zakonom.

"Imamo mi dugu povijest odnosa, a ovu recentnu, koju je svojim izjavama on začinio na način na koji ja nisam 2016. i ne bih inače.., ali razgovarat ćemo i o tome”, istaknuo je.

Zahvalivši Kolindi Grabar-Kitarović na njezinih pet godina mandata i na požrtvovnom radu na boljitku Hrvatske i svakog hrvatskog čovjeka te jačanju međunarodnog ugleda zemlje i skladan način funkcioniranja institucija, Plenković je zahvalio i svim članovima stranke koji su u kampanji dali sve od sebe da Grabar-Kitarović osvoji još jedan mandat. Također, zahvalio je i svim partnerskim strankama te njihovim biračima na njihovoj potpori bivšoj predsjednici.

Zahvala Grabar- Kitarović na požrtvovnom radu; da nije bilo nevažećih listića razlika bi bila minimalna

Na pitanje jesu li ovim rezultatima predsjedničkih izbora upućenje poruke i njemu, predsjednik HDZ-a rekao je da će stranka analizirati rezultate tih izbora i razloge zašto se to dogodilo. Smatra kako tih razloga ima više podsjetivši kako je tijekom kampanje u prvom krugu kazao da je svaki glas s desnog spektra koji je otišao Miroslavu Škori glas za kandidata objedinjene ljevice – Zoranu Milanoviću.

"Ta situacija je po meni bila izrazito bitna i odredila je u krajnjoj liniji dinamiku drugoga kruga”, ocijenio je. Istaknuo je i da su u posljednje tri godine otkad je na čelu stranke i Vlade ostvarili ogromne iskorake za Hrvatsku te se trude da život građana bude bolji.

Smatra i da je činjenica da je u drugom krugu predsjedničkih izbora bilo više od 4,6 posto nevažećih listića, što je enorman broj, pokazao da je dio hrvatskih birača tendenciozno poništio svoje listiće te, da njih nije bilo, došlo bi se na "svega desetak tisuća glasova razlike".

Napomenuvši kako su i to određene poruke, Plenković je rekao da građani svoje biračko pravo mogu manifestirati tako, ali"„mislim da je to ispod razine onoga što se očekuje od ljudi kada i daju neke naputke za drugi krug da budu zreli i odgovorni". "To nisu zrele poruke", poručio je.

Smatra kako time birači nisu samo poslušali Škoru koji je, kako je rekao, i u prvom krugu izgovarao rečenice koje mu pišu zastupnici Mosta ili neki kolumnisti pa on onda to prepisuje na svojim skupovima. "To je njegov izbor i njegova odgovornost", kazao je.

Plenković je rekao i da su apsolutno sve stvari koje su od temeljnog nacionalnog interesa rješavali pravim odabirima - rješavanje pitanja hrvatskih branitelja, zakon o nestalima, jačanje hrvatske vojske i policije i sl.

Upitan hoće li sada HDZ ići više desno kako bi vratio Škorine birače, odgovorio je da nitko ne posjeduje birače. „Naši građani su pametni, mudri i odgovorni i ono što je važno u svakoj izbornoj utakmici treba se do kraja informirati i ne nasjedati na šarene laži kojih u politici ima previše”, kazao je.

Mjesto predsjednika HDZ-a je dobro i mnogi ga vole

Vezano uz mnoge pretendente na njegovo mjesto predsjednika HDZ-a poručio je kako je to dobro mjesto i mnogi ga vole. Upitan za komentar izjave njegova zamjenika u stranci Milijana Brkića da će se kandidirati za predsjednika HDZ-a odgovorio je da poštuje svačiju ambiciju te tko god se želi kandidirati neka se kandidira.

Drži kako su u zadnje tri godine njegova mandata napravili puno za HDZ i njegovo članstvo, modernizaciju stranke i financijsku konsolidaciju.

"To ćemo nastaviti i dalje, a članovi su ti koji će odlučiti tko su ti koji će dobiti povjerenje voditi HDZ", rekao je.

Sarkastično je dodao i kako se "slaže" da je za ovaj poraz "kriv vrh HDZ-a" jer - Hrvatska ima zdrav gospodarski rast, nikad veću zaposlenost i nikad manju nezaposlenost te nikad snažniji međunarodni ugled i dr.

Upitan dolazi li u obzir velika koalicija na parlamentarnim izborima odgovorio je kako će učiniti sve da HDZ ponovno pobjedi na parlamentarnim izborima.