Plenković ima plan: Većina sa 77 do 79 ruku ili izbori u srpnju

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sve je kraći rok u kojem Andrej Plenković mora dokazati ima li novu parlamentarnu većinu ili donijeti odluku o izvanrednim parlamentarnim izborima. Za manje od dva tjedna ta dvojba mora biti riješena, dakle nakon drugog kruga lokalnih izbora 4. lipnja.

Iako nije službeno potvrđeno, iz izvora bliskih Plenkoviću može se čuti kako je, u slučaju da okupljanje većine zakaže, skloniji izborima sredinom srpnja nego čekanju do rujna. No prije rasprave o eventualnim izborima, strategija premijera Plenkovića, čuje se u HDZ-u, a to je i od svih kombinacija najrealnije, mogla bi ići u smjeru da zadrži na svojoj strani 76 zastupnika koji su izglasali Jandrokovića za novog šefa Sabora i još pridoda dva ili tri dodatna zastupnika. U prvom redu to bi bila nezavisna Bruna Esih, koja bi u tom slučaju potporu podigla na 77 zastupnika, i eventualno Ivan Lovrinović iz Promijenimo Hrvatsku čiji su kolege iz kluba već podržali Jandrokovića, ali on to uoči lokalnih izbora, na kojima se neuspješno kandidirao za zagrebačkog gradonačelnika, nije učinio. Plenković, kako je i sam izjavio u ranijim intervjuima, drži da je većina od 77 do 79 zastupnika sasvim u redu, premda je vrlo tanka, piše Večernji list.

U HDZ-u, zaključujući iz razgovora s više sugovornika, ne računaju na savezništvo s HNS-om, ali i dalje priželjkuju potporu HSS-a, premda su svjesni rezolutnih odbijenica Kreše Beljaka. Međutim, u vrhu HDZ-a podijeljena su mišljenja treba li se Plenković upuštati u formiranje tijesne većine ili treba što prije, a prvi je idući rok u srpnju, izaći na nove parlamentarne izbore.

Više o temi pročitajte ovdje.