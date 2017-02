Plenković i Marić tvrde da nemaju utjecaj na izbor Uprave Podravke: 'To je obična, odiozna podvala'

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

"Vodite računa o tome da Republika Hrvatska ima samo nešto više od 25 posto dionica. Ključni dioničari su mirovinski fondovi. Vlada je predložila određene ljude u Nadzorni odbor, oni imaju nadležnost da donose odluku o novim članovima Uprave. Proces razgovora na Nadzornom odboru izvan je bilo kakvog utjecaja mene ili članova Vlade. Vidjet ćemo što se točno s time zbiva kada se vratimo u Zagreb, tada ću imati cjelovitu informaciju", rekao je Plenković, odgovarajući na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade na novinarski upit zna li što se događa oko imenovanja novih čelnih ljudi Podravke.

Novinare je zanimalo je li točna informacija da je nastavak sjednice Nadzornog odbora Podravke, koji je ranije bio najavljivan za podne, odgođen do 15 sati kako bi se sam premijer u to mogao uključiti, ima li nekih sukoba unutar HDZ-a i Vlade na razini pojedinih ministara o tome tko bi trebao voditi Podravku i na koji način te je li dobro da predsjednik Uprave bude Marin Pucar, koji je sjedio u Upravi koprivničke tvrtke za vrijeme afere Spice.

Nadzorni odbor Podravke ima devet članova, a većinu - četiri člana - imaju mirovinski fondovi, dok država ima tri člana. Jučer, nakon višesatne sjednice, NO nije donio odluku o novoj Upravi te se sjednica nastavlja danas, jer sadašnjoj Upravi koju vodi Zvonimir Mršić mandat istječe noćas u ponoć.

Mediji su najprije kao najizglednijeg novog čelnog čovjeka Podravke spominjali Gordana Kolaka, bivšeg direktora u DOK-Ingu i King ICT-u te savjetnika ministra obrane Damira Krstičevića, no potom se kao najvjerojatniji predsjednik Uprave počeo spominjati Marin Pucar, nekadašnji član uprave tvrtke te bivši direktor Zvečeva.

G. Marić: Da sam predsjednik NO već bi davno donio odluku

Na Pucaru kao predsjedniku Uprave, kako su prenijeli mediji, inzistira ministar državne imovine Goran Marić, koji je navodno zbog imenovanja u Podravci prijetio i svojom ostavkom. No, ministar Marić u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade u Sisku ističe da on nikoga ne gura te da su to sve "podmetanja i izmišljotine".

"Ja nikoga ne guram. Gospodina Pucara nisam nikada osobno upoznao, niti utječem bilo čime na odluku Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je odgovoran da izabere Upravu i neka je izabere. Ja idem na put, nisam u kontaktu s Nadzornim odborom, a ova podmetanja i izmišljotine da ja bilo kojim načinom utječem na Upravu je obična, odiozna podvala", izjavio je Marić.

Na upit novinara da li je njemu čudno što se Nadzorni odbor sastaje tako tajno, odgovorio je: "Da sam ja predsjednik Nadzornog odbora već bi davno donio odluku".

Marić se, odgovarajući na pitanja novinara, osvrnuo i na danas prihvaćeni plan restrukturiranja Badela 1862 u postupku predstečajne nagodbe, a kojim je izbjegnut stečaj te tvrtke. Kazao je kako stečaj Badela 1862 ne bi odgovarao nikome "osim eventualno nekima koji vrebaju tvrtku bez zaposlenika", a da su državi najvažniji zaposlenici i održavanje proizvodnje.

Upitan, pak, što se poduzima da u stečaj ne ode Imunološki zavod, podsjetio je da je Vlada imenovala ekspertnu skupinu iz tri resora - ministarstava državne imovine, zdravstva i gospodarstva te je rekao da će ta skupina "u slijedećih tjedan-dva dana donijeti zaključak je li moguće zadržati proizvodnju u Imunološkom zavodu".