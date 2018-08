Planira se Ustavna tužba? Odluka o ukidanju mostarine za Krk do kraja godine

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon što je ukinuta tunelarina za prolazak kroz Svetog Iliju, pojavili su se opet prijedlozi da se ukine i plaćanje Krčkog mosta i tunela Učka, a nedavno je Primorsko-goranski savez (PGS) najavio i ustavnu tužbu kako bi se spriječilo diskriminacija građana zbog naplate mostarine preko Krčkog mosta.

"Dovoditi u isti kontekst tunel Sv. Ilija s mostom Krk i tunelom Učka nije korektno. Iz razloga što se most Krk ne naplaćuje za fizičke i pravne osobe s otoka Krka, Cresa, Lošinja, Raba, itd. Dakle, svi oni koji imaju prebivalište, ne plaćaju most Krk. Drugo, ukupan dug Hrvatskih autocesta je 5,5 milijardi eura. I mi smo, razmatrajući zahtjev gradova i općina iz Imotske krajine gdje je zaista demografska situacija puno gora i složenija nego na otoku Krku, išli u dogovor sa Svjetskom bankom i donijeli demografsku i političku odluku koja je u tom trenutku bila najbolja", kazao je ministar Butković za morski.hr

"Tunel Sv. Ilija nije autocesta. Isto tako most kopno-Krk nije formalno dio autoceste nego dio pristupne ceste koja dovodi promet na autocestu. Po tom principu bi trebalo osloboditi most Krk. Mi vodimo razgovore sa Svjetskom bankom i s kreditorima jer je to dio jednog ukupnog duga, da se takva situacija dogodi i na ovome mostu. Ipak, ponavljam, dovoditi u istu situaciju most Krk i ljude koji tu žive pa su oslobođeni cestarine po Zakonu o otocima, s tunelom Sveti Ilija nije korektno. Ali evo, vodimo računa o tome, otvorili smo razgovore i pričekajmo do kraja godine da donesemo konačnu odluku", pojasnio je ministar.

Što se tiče tunela Učka, "on nije pod ingerencijom Hrvatske vlade i Hrvatskih autocesta nego je kao i čitav Istarski ipsilon u koncesiji. Ne mogu Vlada, ni Hrvatske autoceste donijeti odluku o isključenju, odnosno nenaplaćivanju tunela Učka iz razloga što je to dio razgovora i dogovora između postojećeg i budućeg ugovora o koncesiji koji se sada mijenja zbog izgradnje 150 milijuna eura vrijednog punog profila Istarskog ipsilona od tunela Učke do Pazina. Odnosno, već je u pripremi druga faza druge cijevi tunela i to je izdvojena priča od one Hrvatskih cesta i Autoceste Rijeka-Zagreb", zaključio je Butković.



Podsjetimo, počasni predsjednik PGS-a Nikola Ivaniš najavio je nedavno ustavnu tužbu kako bi se spriječila diskriminacija građana zbog naplate mostarine preko Krčkog mosta, a koja će biti podignuta do kraja godine ako u međuvremenu ministar Butković i premijer Andrej Plenković ne ukinu taj namet.

Nismo protiv gradnje prometne infrastrukture, dapače, ali ne možemo se složiti s takvim kriterijima da se naplaćuje jedino Krčki most. Istina je da domicilno stanovništvo ima besplatan prijelaz, ali je zato na otoku sve skuplje jer dobavljači nemaju. Zanima nas do kada ćemo mi inkasirati u blagajnu, a drugi će se voziti besplatno. Osim toga, Primorsko-goranska županija ima suficit u odnosu s državom od milijardu kuna i vrijeme je za ustavnu tužbu ako se neke stvari ne promijene", izjavila je predsjednica riječkog ogranka PGS-a Tea Mičić Badurina.

Član Predsjedništva PGS-a Damir Pilepić naveo je da se za održavanje Krčkog mosta godišnje potroši oko 20 milijuna kuna, a od mostarine se uprihoduje 65 milijuna kuna: "Dakle, razlika je 45 milijuna kuna. Izgradnja mosta Čiovo koštala je 200 milijuna kuna, a prijelaz preko njega je besplatan. Svake četiri godine platimo jedan takav most. I dok nas ministar Butković uvjerava da se mostarina mora plaćati zbog održavanja, u isto vrijeme se nigdje ne plaća kao da se drugi mostovi ne moraju iodržavati. Mi samo želimo jednakost za sve".